Apertura USDCLP 22.08.2024
Continúa la Tendencia Bajista del Tipo de Cambio en Chile El peso chileno sigue aprovechando la debilidad del dólar internacional, logrando...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Todos a la espera de los que será el Simposio de Jackson Hole, tras unas minutas de la FED que afirman cada vez más la idea de un recorte...
Estados Unidos - Solicitudes iniciales de desempleo. Real: 232.000. Esperado: 230.000. Anterior: 227.000. Aunque el par EURUSD perdió valor...
Expectativas sobre los tipos del BCE: Se mantienen prácticamente sin cambios, aunque hubo algún ajuste tras la publicación de los...
La sesión del jueves en las bolsas europeas transcurre con buen humor. El DAX sube actualmente un 0,3% intradía. Al mismo tiempo, el CAC40...
Los PMIs preliminares de agosto de Francia y Alemania se publicaron hoy a las 9:15 y 9:30 respectivamente. Se esperaba que los datos mostraran que los...
Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura plana de la sesión bursátil de hoy. Esto se produce después de una...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza, tras una gran revisión de los datos anuales de nóminas y las...
Los índices de Wall Street cotizan al alza hoy: el S&P 500 aumenta un 0,4%, el Nasdaq cotiza un 0,5% más y el Russell 2000 de pequeña...
El peso mexicano ha registrado un debilitamiento significativo frente al dólar estadounidense, alcanzando los 19.39 pesos por dólar, a pesar...
El petróleo crudo WTI (OIL.WTI) está cayendo hoy por debajo del importante nivel de soporte de 72,50 dólares por barril, poniendo...
Jornada Bajista para el Tipo de Cambio: Expectativas Puestas en Jackson Hole La jornada de hoy presentó un comportamiento completamente bajista...
Hoy se publicaron las actas de la reunión de julio del FOMC. Los mercados esperaban algunas señales de moderación: el mensaje de la...
El EUR-USD sigue subiendo en medio de las crecientes expectativas de un inminente lanzamiento del ciclo de flexibilización de la Fed. Los datos...
Aumento en los Futuros del Combustible para Calefacción en EE.UU. Impulsados por Restricciones en el Suministro Los futuros del combustible para...
La Reserva Federal publicará hoy las actas de su reunión de julio. Sin embargo, la atención del mercado se centra principalmente en...
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) tenía previsto publicar la revisión anual preliminar de los datos de...
