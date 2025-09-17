ÚLTIMA HORA: El petróleo sube tras el informe de inventarios del DOE
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) publicó hoy un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de Estados...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El peso mexicano ha mostrado un notable debilitamiento frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 19.31 pesos por dólar...
Los índices de Wall Street abren al alza El Russell 2000 intenta volver a superar la resistencia de los 2.165 puntos Las actas de la Fed...
Intel, que en su día fue un líder tecnológico indiscutible, se encuentra hoy en una encrucijada crucial en su historia. Desde dominar...
El dólar se fortalece mientras el mercado espera las actas de la FED El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con...
El yen japonés es una de las divisas más débiles hoy, con caídas que van desde el 0,5% al 0,7% frente a otras divisas del...
Todos los inversionistas están a la espera de las actas de la reserva federal ¿Continuaremos la racha alcista de los principales índices...
La sesión del miércoles en las bolsas europeas transcurre con un humor ligeramente mejor. El DAX sube un 0,4% intradía. Al mismo tiempo,...
La atención de los inversores se centrará en la publicación de las actas de la última reunión de la FED. Este informe...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico están experimentando una sesión ligeramente alcista. Los índices...
Los índices europeos terminan la jornada con descensos. En el continente, los mercados domésticos fueron los que peor se comportaron hoy....
El peso mexicano se debilitó hasta 19.01 pesos por dólar estadounidense, retrocediendo desde el máximo mensual de 18.63 alcanzado...
Bank of America Corp. (BAC.US) se desplomó hoy más de un 2,05% después de que Berkshire Hathaway Inc.(BRKB.US), de Warren Buffett,...
El par de divisas USDCLP ha experimentado un importante descenso, alcanzando un mínimo de 918 pesos por dólar, un nivel que no se veía...
Credit Agricole ha emitido un análisis técnico para el par de divisas EUR-USD. Credit Agricole recomienda abrir una posición corta...
