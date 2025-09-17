APERTURA DE EE.UU.: Wall Street inicia la sesión del martes sin una dirección clara
Wall Street avanza ligeramente en la primera parte de la sesión del martes El Nasdaq-100 supera un importante punto de resistencia El Lowe's...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Wall Street avanza ligeramente en la primera parte de la sesión del martes El Nasdaq-100 supera un importante punto de resistencia El Lowe's...
Todos los ojos estarán puestos en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, un evento de vital importancia para economistas y participantes...
El dólar se mantiene en mínimos del 2024 mientras los operadores confían en posibles bajas de tasas en septiembre El dólar...
Las ventas minoristas en México registraron una caída significativa del 3.9% interanual en junio de 2024, tras haber experimentado un leve...
La tasa de inflación anual en Canadá cayó al 2,5% en julio de 2024, desde el 2,7% registrado en junio, marcando el aumento más...
El oro sigue con fuertes beneficios y prueba la zona de los 2530 dólares la onza, subiendo un 1%. Esto se debe a la debilidad del dólar estadounidense,...
El dólar extiende su tendencia bajista y alcanza su nivel más bajo desde principios de año. La caída del dólar se ve...
Canada - Informe de inflación del mes de Julio: IPC recortado: Real: 2,7%. Previsión interanual del 2,8%. Anterior...
Los futuros estadounidenses se cotizan al alza tras la mejor racha alcista del S&P 500 en 2024 y un nuevo máximo histórico en el oro....
La sesión del martes en las bolsas europeas transcurre de forma mixta. El DAX cede actualmente un 0,1% intradía. Al mismo tiempo, el CAC40...
Petróleo Se dice que Israel aceptó las condiciones propuestas para un alto el fuego en el conflicto con Hamás, presentadas por...
Tasa del Riksbank sueco: 3,5% real (previsión 3,5%. Dato previo del 3,75%).
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero y carece de eventos que puedan impactar significativamente en los mercados financieros...
La baja volatilidad en Wall Street ayer ha llevado a una sesión con poco movimiento en la región de Asia y el Pacífico. Los...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La nueva semana comienza con una volatilidad extremadamente baja y ganancias moderadas. Por otro lado, esta situación puede cambiar, ya que las...
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) sube más del 23% después de que la compañía anunciara sólidos resultados del...
El peso mexicano sufrió una depreciación del 1.11% en comparación con el cierre de la sesión anterior, borrando las ganancias...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor