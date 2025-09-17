Update USDCLP 19.08.2024
El Dólar se Desploma en Chile: Apreciación del Cobre y Perspectivas de la Fed Impulsan la Caída El dólar en Chile ha experimentado...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
El precio del gas natural (NATGAS) ha subido más del 5% hoy, recuperando todas las caídas de finales de la semana pasada. Cabe destacar que...
Los índices bursátiles de EE. UU. abren planos El dólar cae significativamente al comienzo de la sesión Los rendimientos...
Los mercados a nivel mundial comienzan al alza mientras los inversores esperan nuevas pistas respecto a la baja de tasas en la reunión de Jackson...
La recuperación del euro frente al dólar estadounidense ha sido notable, y el par se ha beneficiado de las expectativas de que las tasas...
El yen japonés es la divisa del G10 con mejor rendimiento al comienzo de una nueva semana. La fortaleza del yen japonés, así como...
El Dólar en Chile Se Deprecia Tras Datos Económicos Mixtos El dólar en Chile inició la semana con una tendencia alcista,...
El Euro se Fortalece por Encima de los 1,103 Dólares, Impulsado por Expectativas de Recortes de Tasas en EE.UU. El euro ha alcanzado su nivel...
El mercado europeo hoy cotiza más tranquilo que la semana anterior. Los principales índices siguen subiendo, acercándose a cerrar...
La semana pasada estuvo marcada por la publicación de los resultados de las empresas de consumo. Sin embargo, los informes de empresas como Walmart,...
Los índices bursátiles europeos iniciaron la sesión bursátil de hoy con pocos cambios. El DAX alemán abrió un...
El fin de semana y el inicio de la nueva semana transcurren tranquilamente. En los últimos días estamos viendo poco movimiento en los...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión de efectivo de hoy sin grandes cambios, pero lograron captar una oferta más tarde...
El dólar en Chile ha cerrado la semana con un notable repunte, impulsado por la creciente incertidumbre en torno a las perspectivas económicas...
El peso mexicano se ha fortalecido a 18.6 por dólar, rebotando desde un mínimo de 19.58 registrado en diciembre de 2022. Este repunte ha...
Se avecina una semana potencialmente importante para el dólar, ya que el presidente de la Reserva Federal, Powell, podría utilizar el discurso...
