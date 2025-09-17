AUDNZD - Análisis técnico de ANZ Research (16.08.2024)
ANZ Research emitió un análisis para el par de divisas AUD-NZD. ANZ Research recomienda tomar una posición larga en el par con...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices de Wall Street cotizan sin cambios El Nasdaq-100 prueba la zona de resistencia de 19.600 puntos Applied Materials cae tras los...
Hoy se publicaron los datos preliminares de la Universidad de Michigan para julio. Se esperaba que el informe mostrara una pequeña mejora en el...
ANZ Research ha publicado un análisis para el par de divisas EUR-GBP. ANZ Research recomienda abrir una posición corta en el par con las...
El oro cotiza al alza hoy, con el metal precioso captando una oferta a primera hora de la tarde y alcanzando nuevos máximos históricos. El...
Los datos del mercado inmobiliario de EE.UU. de julio se publicaron hoy. Se esperaba que los datos mostraran pequeñas caídas intermensuales...
DAX sube más del 7,5% desde el mínimo de agosto Las menores ventas de coches eléctricos chinos en Europa apoyan a los fabricantes...
Los bonos del Tesoro (TNOTE), tras el informe de ventas minoristas de ayer, están probando el nivel clave de 113,0000 puntos. Sin embargo, con la...
El S&P 500 se recupera de las pérdidas del Lunes Negro! Descubre qué factores impulsaron esta recuperación y qué esperar...
Las acciones de Bayer AG (BAYN.DE) suben más de un 10% hoy después de que la compañía obtuviera una victoria en un fallo de...
Tras una intensa jornada ayer, los inversores recibirán hoy otra ronda de información sobre la economía estadounidense. El informe...
08:00 AM , Reino Unido - Datos de ventas minoristas de julio: Ventas minoristas: actual 0,5% intermensual; pronóstico 0,6% intermensual;...
Los índices estadounidenses cerraron ayer con importantes ganancias, respaldados por los sólidos datos de ventas minoristas. El repunte...
El dólar registra fuertes ganancias Los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperan Los índices de Wall Street suben Los...
Estados Unidos - Producción manufacturera para julio: actual -0,3 % intermensual; pronóstico -0,2 % intermensual; anterior...
Estados Unidos - Datos de ventas minoristas de julio: Ventas minoristas: real 1,0 % intermensual; pronóstico 0,4 % intermensual; anterior...
