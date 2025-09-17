Walmart gana un 6% y alcanza un nuevo máximo histórico tras ganancias récord💰
Walmart (WMT.US) avanza más del 6,00% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras anunciar datos sólidos para el segundo trimestre...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices europeos atraviesan una sesión mixta. La sesión del mercado al contado en el Viejo Continente ha abierto en terreno positivo....
El índice Nikkei 225 de Japón ha subido hoy un 1,00% y el repunte total desde el mínimo de la semana pasada ya ha alcanzado el 20%....
El Banco de Noruega ha decidido mantener el tipo de interés sin cambios en el 4,5%, alegando la necesidad de mantener una política monetaria...
Los dos informes más importantes de esta semana probablemente serán el IPC de EE. UU., publicado ayer, y las ventas minoristas de EE. UU.,...
Los índices estadounidenses cerraron ayer con una leve alza, lo que también condujo a un mejor sentimiento durante la sesión...
08:00 AM, Reino Unido - Datos del PIB de junio: PIB: actual 0,7 % interanual; previsión 0,8 % interanual; anterior 1,4 % interanual; PIB:...
Los mercados bursátiles mundiales cotizan hoy en su mayoría al alza. Los mercados europeos siguen intentando compensar las caídas...
Walmart dará a conocer sus resultados este jueves (15.08). Desde la perspectiva de los inversores, proporcionarán una idea de cuán...
El peso mexicano registró un notable repunte frente al dólar estadounidense durante la jornada del miércoles, alcanzando un máximo...
El oro cayó más del 1% durante la segunda fase de la sesión del miércoles después de que los datos del IPC de EE. UU....
Los contratos basados en gas natural (NATGAS) están subiendo más de un 5% durante la sesión del miércoles, ya que continúa...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA reales: 1,357 millones (previsión: -2 millones, anterior: -3,728 millones) Inventarios de gasolina...
Wall Street avanza levemente en la primera sesión del miércoles El Nasdaq 100 alcanza nuevos máximos locales Los resultados...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sorprendió a los mercados con un inesperado recorte de tipos de 25 puntos básicos hoy. Mientras que...
Informe de inflación del IPC de EE. UU. de julio General (anual). Real: 2,9 % interanual. Esperado: 3,0 % interanual. Anterior: 3,0 % interanual General...
