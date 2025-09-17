ÚLTIMA HORA: La libra esterlina cae tras la moderada publicación del IPC del Reino Unido
El informe de inflación del IPC del Reino Unido para julio se publicó hoy. Se esperaba que el informe mostrara una aceleración en...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Cisco Systems (CSCO.US) espera el anuncio de los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 Cisco Systems se está preparando...
Los mercados globales mostraron movimientos mixtos, con expectativas de recortes de tasas de interés en EE.UU. y el Reino Unido tras datos de inflación...
Tipo de cambio Sube Tras Datos de Inflación en EE.UU. en Línea con las Expectativas; Huelgas en Minera Escondida Impulsan al Cobre El...
Los índices europeos avanzan a la espera de los datos del IPC de EE.UU. Resultados de RWE, Hapag-Lloyd y ThyssenKrupp en segundo plano Rheinmetall...
La publicación del informe del IPC (inflación) de EE.UU. correspondiente al mes de julio es el evento macroeconómico clave del día....
El informe del PIB del segundo trimestre de 2024 de la zona del euro se publicó hoy a las 11:00 am . Esta fue la segunda publicación de datos...
Los índices europeos apuntan a una apertura al alza Los datos del IPC de EE. UU. en el centro de atención El dólar...
El informe de inflación del IPC del Reino Unido correspondiente al mes de julio se publicó esta mañana a las 7:00 am BST. Se esperaba...
Los índices de Wall Street cerraron la jornada de ayer con grandes ganancias después de que el informe del IPP de EE.UU. para...
Estrategia Golden Cross y su Aplicación en el Trading La Golden Cross es una estrategia de análisis técnico que se utiliza para...
Este miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se espera...
Los índices europeos cerraron la sesión del martes con ánimo positivo. El DAX alemán ganó casi un 0,45% intradía,...
Bitcoin sale de una consolidación corta al alza y gana un 4,00% hoy. Incluso antes de la apertura de la sesión al contado en EE. UU., el...
Poco después del cierre de la sesión en Europa, Carlsberg (CARLB.DK) presentó sus resultados trimestrales. La empresa registró...
USD/CLP en Jornada Bajista: Expectativas Inflacionarias y Datos de Producción Chinos en el Radar El par de divisas USD/CLP está experimentando...
El Euro se fortalece frente al dólar tras datos de inflación en EE.UU. y a pesar de la caída en la confianza de inversores en Alemania El...
El Ibovespa registró un aumento del 0,7% el martes, superando el nivel de 134.000 puntos y alcanzando su máximo anual tras un impresionante...
