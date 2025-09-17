APERTURA EE.UU.: Wall Street abre al alza impulsado por datos de IPC más bajos 🟢
Nasdaq 100 registra beneficios de más del 1,5% El índice del dólar (USDIDX) retrocede un 0,20% Los rendimientos de los bonos...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Nasdaq 100 registra beneficios de más del 1,5% El índice del dólar (USDIDX) retrocede un 0,20% Los rendimientos de los bonos...
Ayer se reveló que la confianza del consumidor en México sufrió un retroceso en julio de 2024, cayendo a 46.9 puntos desde 47.4 en...
Mercado con optimismo después del alza de 4% en el nikkei japones y después del Indice de precios al productor de Estados Unidos que permite...
El oro subió ayer alrededor de un 2% en medio de una situación aún tensa en Oriente Medio. El portavoz de la Casa Blanca, Kirby, dijo...
PETRÓLEO El petróleo continúa el fuerte repunte iniciado a principios de la semana anterior, con el Brent cotizando alrededor...
Estados Unidos - Datos de inflación de julio: IPP subyacente: actual 2,4% interanual; 2,7% interanual; anterior 3,0% interanual; IPP...
Los índices europeos caen ligeramente antes de los datos del IPP de EE. UU. La mayor caída del índice de sentimiento ZEW en 2...
El dólar se mantiene estable mientras los mercados esperan el IPC de EE.UU.; el cobre retrocede tras datos decepcionantes de China El dólar...
"No es momento de morir": la recesión aún no ha llegado Los recientes datos del ISM de servicios y las nuevas solicitudes de...
| Descargue el Informe Completo Aquí
Home Depot (HD.US) baja tras rebajar sus previsiones para 2024 Home Depot ha bajado un 4% en la pre-apertura del mercado tras la publicación...
Los futuros de EE.UU. suben tras datos del índice de precios al productor, impulsando esperanzas de recortes de tasas de la Fed Los futuros de...
La publicación de los datos de inflación del IPP de EE. UU. será a las 13:30 h BST, es el evento macroeconómico clave del día....
Sentimiento económico ZEW de Alemania Actual: 19,2 Previsión: 34,0 Anterior: 41,8 Condiciones actuales ZEW de Alemania Actual:...
Los índices europeos apuntan a una apertura más o menos plana Los datos de inflación del IPP de EE. UU. en el centro...
El informe del mercado laboral del Reino Unido correspondiente al mes de junio se ha publicado hoy a las 7:00 am BST. Se esperaba que el informe mostrara...
Los índices de Wall Street cerraron la jornada de ayer con resultados mixtos después de borrar las subidas del comienzo de la...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja tras borrar las ganancias del inicio de la sesión de hoy. El S&P 500 cae un 0,1%, el...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor