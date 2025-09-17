AUD-NZD - Análisis técnico de Bank of America (12.08.2024)
Bank of America ha emitido un análisis técnico para el par de divisas AUD-NZD. Bank of America recomienda tomar una posición larga...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Tesla ha sorprendido a sus seguidores al retirar inesperadamente las versiones más económicas de su camioneta eléctrica Cybertruck....
Esta mañana se publicaron los datos de confianza del consumidor en México, revelando un retroceso en julio de 2024, con el indicador cayendo...
Nomura emitió un nuevo análisis técnico para el par de divisas EUR-AUD. Nomura recomienda tomar una posición corta en el...
El petróleo cotiza hoy al alza: el Brent (OIL) avanza un 1,2% y el WTI (OIL.WTI) cotiza alrededor de un 1,6% más al cierre de esta edición....
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas NZD-CAD. MUFG recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas USD-CHF. ANZ recomienda tomar una posición larga en el par con las siguientes...
Los índices de Wall Street abren al alza El Russell 2000 lucha cerca de la zona de resistencia de 2.100 puntos KeyCorp sube por la inversión...
En julio de 2024, el Indicador de Confianza del Consumidor en México registró un leve retroceso, ubicándose en 46.9 puntos, comparado...
Monday.com reportó sus mayores ingresos trimestrales en el segundo trimestre de 2024, al tiempo que mejoraba los costes. Esto deja a la empresa...
El precio de Bitcoin se recupera ligeramente después de las caídas anteriores durante el día. Durante el fin de semana, vimos una...
ANZ Research ha publicado una recomendación para el par de divisas EURNZD. ANZ Research recomienda tomar una posición corta en el par...
El Dólar Internacional Intenta Mantener su Recuperación mientras el Cobre Gana Impulso El dólar internacional comenzó la...
Barrick Gold (GOLD.US) sube en las operaciones previas a la apertura del mercado tras unos resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre...
Los resultados de Super Micro Computer (SMCI.US) no cumplieron con las expectativas de los inversores, pero el repunte de Wall Street a finales de la semana...
Índices europeos en positivo antes de una semana repleta de datos El Dax con ligeras subidas tras buenos resultados Hypoport con ingresos...
