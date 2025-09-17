Calendario económico: El IPC y las ventas minoristas de EE.UU. entre los informes clave de esta semana📃
Hoy es un día particularmente tranquilo en cuanto a publicaciones macroeconómicas. No hay informes importantes programados y el mercado en...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
La sesión de Asia-Pacífico se está desarrollando con un ánimo ligeramente positivo, pero la volatilidad es limitada. El...
Los índices de Wall Street borraron las caídas de la primera parte de la sesión. Los índices abrieron hoy con una caída...
DigitalOcean (DOCN.US) sube más del 15% tras anunciar unos sólidos resultados financieros para el segundo trimestre de 2024, superando las...
El yen japonés, durante mucho tiempo una moneda favorita para las estrategias de carry trade, se enfrenta ahora a un período de importante...
Aunque nominalmente vemos que el precio del cacao ha caído esta semana, es importante recordar que hubo una renovación masiva de contratos...
Esta semana ha sido un auténtico festín de volatilidad para los mercados financieros. La semana comenzó con una fuerte caída...
Ayer, el peso mexicano experimentó un notable fortalecimiento tras la publicación de los datos de inflación de julio, que se alinearon...
Los índices estadounidenses bajan ligeramente en la apertura de la sesión Los rendimientos de los bonos a 10 años también...
La tasa de inflación anual en Brasil subió al 4,5% en julio de 2024, repuntando desde el 4,23% registrado en el mes anterior, según...
Goldman Sachs ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. Goldman Sachs recomienda tomar una posición corta en el par...
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) subieron un 2,50% a $168,50 por acción en las operaciones previas a la apertura del...
Datos del mercado laboral de Canadá Tasa de desempleo: 6,4% Se esperaba 6,5% vs. 6,4% en junio Salario medio por hora. Se espera...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Comentarios de los banqueros de la Reserva Federal, Collins, Goolsbee y Barkin. En general, el tono de sus comentarios fue bastante variado, pero los recortes...
El problema de la obesidad mundial se agrava Resultados del segundo trimestre de 2024 Perspectivas mixtas para todo el año 2024. Resultados...
