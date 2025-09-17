Subidas moderadas en el DAX. Rheinmetall sube un 4% tras un sólido informe del segundo trimestre
Índices europeos en verde, la mayoría con miras a cerrar la brecha bajista del lunes El DAX con ligeras subidas tras cerrar la brecha...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Índices europeos en verde, la mayoría con miras a cerrar la brecha bajista del lunes El DAX con ligeras subidas tras cerrar la brecha...
El calendario macroeconómico para la sesión de hoy es ligero. Los futuros de los índices estadounidenses caen ligeramente, tras...
El índice de confianza del consumidor suizo (ajustado estacionalmente) correspondiente a julio fue de -32, frente al -36 esperado y el -39 anterior....
IPC alemán final interanual (julio): 2,3 % (previsión 2,3 %, anterior 2,3 %); intermensual: 0,3 % (previsión 0,3 %, anterior 0,3 %) IPCA...
Los datos del mercado laboral estadounidense de ayer, fueron mejores de lo previsto y respaldaron el sentimiento de Wall Street, al tiempo que subieron...
En la mañana se publicaron los datos de inflación en México, que muestran una inflación anual de 5.57%, en línea con...
Los índices estadounidenses están registrando fuertes alzas hoy después de mejorar el sentimiento de los inversores con datos del...
Bitcoin sube casi un 8% hoy a casi $60,000, mientras Wall Street reacciona a datos del mercado laboral estadounidense más fuertes de lo esperado....
Tipo de Cambio Baja a 935 Pesos por Dólar en Medio de Preocupaciones por la Inflación El tipo de cambio se ubicó en 935 pesos por...
El oro cotiza hoy a 2.416 dólares la onza, aunque los temores de una recesión en la economía estadounidense se han aliviado tras una...
El informe más importante de la semana que Wall Street llevaba esperando desde el lunes era el de las solicitudes de desempleo. La última...
Cambios en los inventarios de gas: Valor: 21 bcf Previsión: 26 bcf Anteriormente: 18 bcf El cambio en el valor se mantiene por encima...
Lumen Technologies (LUMN.US) retrocede un 25% hoy a medida que se acelera la toma de beneficios; las acciones están cayendo hoy, pero desde el 1...
Los datos de las solicitudes de subsidio por desempleo y de las acciones de los mayoristas respaldaron los beneficios en Wall Street; los temores de...
Los inventarios mayoristas de EE. UU. estuvieron en línea con las expectativas en un 0,2 % mensual frente al 0,2 % de junio, pero las ventas del...
Datos de inflación en México La inflación interanual en México se situó en 5.57%, en línea con el consenso...
Wall Street Rebota: Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE.UU. mejoran más de lo esperado y reducen temor de recesión | Escucha el...
Aumento del IPC en Chile en Julio: La Inflación se Mantiene Alta En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile alcanzó...
Eli Lilly informó de un excelente segundo trimestre de 2024, con un sólido crecimiento de los ingresos y los beneficios, y superando las...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor