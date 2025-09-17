Calendario económico: Informe de solicitudes de subsidio de desempleo, discurso de la Fed en Barkin
Los futuros apuntan a una apertura al alza en la sesión de efectivo europea de hoy Solicitudes de subsidio de desempleo, resultados de Eli...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron: 223.000 frente a las 240.000 esperadas y las 249.000 anteriores Las solicitudes...
Los índices europeos no lograron extender el repunte tras la caída del lunes El Dax alemán se mantiene por debajo de la EMA de...
La sesión de ayer en Wall Street y los mercados europeos tuvo un comportamiento mixto. Los índices estadounidenses, a pesar del fuerte impulso...
Hoy en la mañana, los mercados ganaron impulso alcista, lo que ha atenuado la aversión al riesgo en algunos mercados emergentes, resultando...
Desde el lunes, el real brasileño ha iniciado una tendencia de recuperación tras sufrir su mayor depreciación en tres años,...
La sesión del miércoles en Wall Street comenzó con importantes aumentos en los distintos índices. En un momento dado, los...
Los precios del crudo WTI subieron un 3% el miércoles, recuperándose de mínimos de varios meses, después de que los datos del...
En el informe de mercado de julio de 2024, la Organización Internacional del Café (OIC) anunció que su Precio Indicador Compuesto...
Refinitiv ha emitido un análisis para el par de divisas EURGBP. Refinitiv sugiere tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Pasado el pánico del lunes negro, cuando el tipo de cambio alcanzó la barrera de los 20 pesos mexicanos, el peso mexicano logró una...
Cambio en barriles de petróleo: Actual: -3,72 millones Pronóstico: -1,8 millones Anteriormente: -3,44 millones Fuente:...
En una jornada marcada por el optimismo y la recuperación, los principales índices bursátiles de Estados Unidos se encuentran en alza...
Los mercados estadounidenses abren la sesión de contado del miércoles con muy buen ánimo. Minutos después de la apertura de...
Nasdaq lidera los beneficios en Wall Street Airbnb cae un 14% en la sesión inicial después de los resultados trimestrales Las acciones...
Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos cayeron en 3,728 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de agosto de 2024,...
El mercado petrolero ha experimentado recientemente una fuerte caída, impulsada por las preocupaciones sobre la salud macroeconómica de la...
