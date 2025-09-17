PLATA retrocede 4,6% en medio de corrección de metales preciosos 📉
La plata retrocedió cerca de $27 por onza hoy en una ola de temores de recesión y presión de venta en los mercados financieros, pero...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
La plata retrocedió cerca de $27 por onza hoy en una ola de temores de recesión y presión de venta en los mercados financieros, pero...
Estamos presenciando una sesión de caídas históricas en las bolsas mundiales, a medida que aumentan las preocupaciones sobre la posibilidad...
El gigante estadounidense de los cereales Kellanova (K.US) sube casi un 13% hoy, mientras que el gigante privado de los snacks, Mars explora la adquisición...
El sentimiento del mercado estadounidense es muy débil hoy, pero mejoró tras los datos del ISM de julio de Estados Unidos, que el mercado...
Es probable que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga las tasas de interés en su nivel actual durante la reunión de mañana....
El conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRKA.US), ha informado de una desaceleración del crecimiento de sus beneficios operativos...
El mercado alemán ha experimentado una significativa volatilidad y caída en las últimas jornadas, con el DAX de Frankfurt descendiendo...
El informe de servicios ISM de EE. UU. para julio fue de 51,4 frente al 51 esperado y el 48,8 anterior.
Austen Goolsbee, de la Reserva Federal, comentó datos sobre la economía estadounidense. La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense...
Dólar Internacional Mantiene Racha Bajista tras Datos Decepcionantes de NFP Tras la brutal caída que experimentó el dólar...
El DAX cae un 3% Los sectores defensivos registran descensos menores Los rendimientos de los bonos a 10 años caen cerca del 2,1% United...
Es probable que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga los tipos de interés en su nivel actual durante la reunión de mañana....
El mercado de criptomonedas está experimentando caídas significativas en la sesión de hoy, con los precios de Bitcoin y todas las...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
En el mercado del cacao observamos otra apertura negativa. El precio abrió con un gap de alrededor del 1%, cerca de la línea de tendencia...
El crudo WTI ha caído hasta los 72,5 dólares por barril, rompiendo ligeramente los mínimos de junio de este año, marcando el...
PMI de servicios de la eurozona: 51,9 (esperado: 51,9; anterior: 52,8) PMI compuesto de la eurozona: 50,2 (esperado: 50; anterior: 50,9) PMI de...
El pánico de las ventas se está extendiendo también a los mercados europeos. Al comienzo de la sesión de contado, la mayoría...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor