La producción industrial en España es ligeramente superior a la del mes pasado 📈
09:00 AM, España - Producción industrial de junio: Producción industrial española: real 0,6 % interanual;...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
09:00 AM, España - Producción industrial de junio: Producción industrial española: real 0,6 % interanual;...
La semana pasada, recibimos una serie de datos clave de la economía estadounidense, la postura de la Fed e informes de las grandes empresas tecnológicas....
Los fuertes temores de una recesión provocados por los débiles datos del mercado laboral estadounidense han provocado importantes retrocesos...
El pánico en las bolsas japonesas alcanza niveles récord, superando la ola de ventas de marzo de 2020 durante la pandemia de Covid-19. El...
Al comienzo de la nueva semana, observamos otra ola de ventas de pánico en los mercados. Los inversores temen que Estados Unidos pueda estar encaminándose...
Mercado bajista continuando con la estructura bajista observada el viernes, donde el precio ha perdido el nivel de soporte de los 5337, situándose...
Los pedidos de fábrica de EE. UU. cayeron un -3,3 % intermensual en julio frente al -3,2 % previsto y al -0,5 % anterior Los bienes duraderos...
El débil informe del NFP presiona a Wall Street a medida que aumentan los temores de recesión; las acciones tecnológicas retroceden...
El Nasdaq cotiza a la baja un -2,6%, impulsado por la continua liquidación en el sector de semiconductores, con Intel perdiendo un...
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. en julio fueron de 114 000 frente a las 175 000 esperadas y las 206 000 anteriores (la más baja...
Según informes de los medios, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación dirigida al negocio de chips GPU de...
El consenso del mercado indica una disminución en el número de personas empleadas a 175.000 en julio desde 206.000 en junio Empleo...
La sesión del viernes en las bolsas europeas trae una extensión del impulso bajista. El DAX cae actualmente un 1,1% intradía. Al mismo...
El evento clave de hoy será la publicación de los datos del mercado laboral NFP de los EE. UU. Tras la decisión de la FED del miércoles,...
Las caídas en Wall Street también se tradujeron en una sesión más débil en la región de Asia y el Pacífico....
Apple sube ligeramente en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras los resultados del tercer trimestre de 2024. La compañía...
Amazon (AMZN.US) cae un 5,70% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado en EE. UU. Los resultados del segundo trimestre estuvieron cerca...
El peso mexicano perdió terreno tras la publicación del PMI manufacturero, que cayó de 51.1 en junio a 46.6 en julio. Esta disminución...
Wall Street cierra la jornada con ánimo bajista. Observamos una caída de las acciones a lo largo de la jornada, con una aceleración...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor