Resumen de la temporada de resultados del segundo trimestre de 2024 del S&P 500 📊
In analysing the ongoing earnings season in the US, let's start with the apparent trend, which until recently has been a retreat from technology stocks...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
In analysing the ongoing earnings season in the US, let's start with the apparent trend, which until recently has been a retreat from technology stocks...
Las dos mayores criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, cotizan hoy a la baja un 3% y casi un 4%, respectivamente, frente a una caída de casi el 2,3%...
El índice US500 experimentó una caída significativa del 2.62%, situándose en 5448 puntos tras la publicación de los...
Observamos una liquidación ligeramente provocada por el pánico en las bolsas de valores de EE.UU. tras la publicación de datos débiles...
Jornada Volátil del Tipo de Cambio en el Primer Día del Mes El tipo de cambio presentó una notable volatilidad en la jornada de...
Los futuros del índice Nikkei de Japón cotizan hoy cerca de una caída del 4% debido en gran parte al esperado fortalecimiento adicional...
10:30 AM GMT-4, Estados Unidos - Datos de la EIA: Almacenamiento de gas natural: 18 000 millones reales; 31 000 millones previstos; 22 000 millones...
Los índices Nasdaq-100 y US&P 500 abren prácticamente sin cambios Las empresas de pequeña capitalización caen tras...
El indicador de confianza empresarial manufacturera en México para julio se mantuvo en 52.9, igual que en el período anterior y marcando...
Las acciones de Nike (NKE.US) acumulan una caída del 30% en lo que llevamos de 2024 y de casi el 60% desde sus máximos alcanzados en noviembre...
10:00 AM GMT-4, Estados Unidos - Datos del ISM para julio: Empleo manufacturero del ISM: real 43,4; pronóstico 49,0; anterior 49,3; Índice...
Apple (AAPL.US) publicará hoy sus resultados del 3T23/24 tras el cierre de la sesión estadounidense. La atención de los inversores...
El oro prolongó sus ganancias y ahora cotiza muy cerca de nuevos máximos históricos, después de que la Fed mantuviera sin cambios...
La Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios; solicitudes de desempleo en EE. UU. superan expectativas y los mercados globales reaccionan...
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 249 000 frente a las 236 000 esperadas y las 235 000 anteriores Las solicitudes...
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 249 000, frente a las 236 000 esperadas y las 235 000 anteriores. El dólar...
Crecimiento Mínimo del 0,1% Impulsado por la Minería y el Comercio De acuerdo con la información preliminar del Instituto Nacional...
El Banco Central de Chile decidió no realizar el recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés, manteniéndola en 5.75%,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor