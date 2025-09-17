Retroceso en las bolsas europeas 📉
La sesión del jueves en las bolsas europeas trae consigo un deterioro del sentimiento de los inversores. El DAX cae actualmente un 0,85% intradía....
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Amazon ha superado consistentemente las expectativas de resultados durante los últimos seis trimestres. De hecho, en promedio, la compañía...
Jornada Mixta para el Dólar y el Cobre ante Bajas Expectativas Económicas El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista,...
13:00 - Reino Unido - Decisión de tipos del BoE Se esperaba un recorte de 25 puntos básicos y así ha sido....
Incertidumbre del mercado frente al consenso de los economistas: el Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre los tipos de interés...
PMI manufacturero HCOB de la zona del euro, viernes de julio: 45,8 (est. 45,6; anterior: 45,6) PMI manufacturero HCOB de Alemania, viernes de julio:...
Los futuros apuntan a una apertura alcista de la sesión europea La atención se centra en los datos PMI y la decisión del Banco...
Wall Street cerró la sesión de ayer con un sentimiento positivo. El Nasdaq subió un 2,64% intradía, el S&P500 sumó...
El Banco Central de Brasil decidió mantener las tasas de interés en 10.5%, en línea con las expectativas del mercado, sin cambios...
Meta Platforms informó sólidos resultados financieros para el segundo trimestre de 2024, superando las expectativas de los analistas tanto...
La Fed dejó los tipos de interés sin cambios en el rango de 5,25-5,50%, en línea con las expectativas del mercado. La reacción...
El S&P 500 ya cotiza por encima del 2% y se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de julio. Al mismo tiempo, el índice ya ha recuperado...
La Fed dejó las tasas de interés sin cambios en el rango de 5,25-5,50%, en línea con las expectativas del mercado. La Fed necesita...
Credit Agricole emitió un analísis para el par de divisas GBP/USD. Credit Agricole sugiere tomar una posición corta en el par con...
La Fed anunció su última decisión de política monetaria. Como se esperaba ampliamente, las tasas de interés se mantuvieron...
Tras la publicación del PIB trimestral de México, que creció solo un 0.2%, por debajo de lo previsto, el peso mexicano perdió...
Tipo de Cambio Muestra Tendencia Bajista por Factores Internacionales Hoy, el tipo de cambio experimentó una tendencia bajista. Los mínimos...
