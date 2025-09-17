Boeing sube un 3% tras los resultados del segundo trimestre
Boeing (BA.US) cotiza hoy con un alza de más del 3%, tras la publicación del informe de resultados del segundo trimestre de 2024. Sin embargo,...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Hoy conoceremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), una de las reuniones más importantes del año....
No hay posibilidades de un recorte hoy, pero los mercados ya tienen en cuenta un recorte en septiembre Los mercados monetarios solo tienen en cuenta...
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) publicó hoy a las 15:30 horas BST un informe semanal oficial sobre los inventarios de...
Hoy a las 15:00 h BST se publicaron los datos de ventas pendientes de EE.UU. para junio. Se esperaba que el informe mostrara un aumento del 1,4 % intermensual...
¿Jerome Powell dará señales de cuándo será el próximo recorte de interés o tendremos una decisión...
Los índices de Wall Street abren al alza Beneficios mixtos de las grandes tecnológicas hasta ahora El Nasdaq-100 sube más del...
El gigante tecnológico y de los medios Meta Platforms (META.US, anteriormente Facebook) presentará hoy sus resultados del segundo trimestre...
El informe mensual del PIB canadiense de mayo y el índice de costes laborales de EE. UU. para el segundo trimestre de 2024 se publicaron a las 13:30...
Tras una serie de las mayores caídas desde 2022, los contratos en el índice US100 se están recuperando hoy. La razón de tal...
Los Precios del Petróleo se Disparan ante las Tensiones en Oriente Medio Los precios del petróleo se dispararon, con los futuros subiendo...
Dólar Baja y Cobre Sube en la Última Jornada del Año Dólar Internacional: En la última jornada del año,...
14:15 - Estados Unidos - Datos de empleo de julio: Cambios en el empleo no agrícola según ADP: 122 000 reales; 147 000 previstos; 155...
Los precios del petróleo suben alrededor del 2,5% hoy, tras un nuevo aumento de las tensiones en Oriente Medio. En las últimas 24 horas se...
La sesión del miércoles en las bolsas europeas supone un nuevo intento de reanudar la tendencia alcista general. El DAX sube actualmente...
10:00 AM, Zona Euro - Datos de inflación de julio: IPCA ex Energía y Alimentos: real 2,8% interanual; anterior 2,8% interanual; IPCA...
El dólar y el yen retroceden en medio de la agresiva decisión del Banco de Japón de subir las tasas El Banco de Japón ha...
