El dólar neozelandés lidera las divisas G10 tras datos laborales alentadores
El NZDUSD se posiciona hoy como la moneda más fuerte entre las del G10, subiendo 0,4 % frente al dólar de EE. UU., 0,2 % frente al euro y...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
BofA Quant Research ha emitido una recomendación para el par de divisas USD/CHF. El banco recomienda adoptar una posición corta en el...
Las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk (NOVOB.DK), reconocida por sus tratamientos para la obesidad y diabetes, abrieron levemente...
El tipo de cambio en Chile registró un movimiento al alza muy marcado luego de que el Banco Central de Chile sorprendiera al mercado con la puesta...
Hoy vemos un optimismo relativo en los mercados financieros europeos. El incremento del Dax 40 es limitado, pero le sirve para poner a prueba la media...
Los contratos de gas natural Henry Hub están cayendo a sus niveles más bajos desde finales del otoño del año pasado, probando...
Las ventas minoristas repuntan en la zona euro, aunque la lectura intermensual estuvo ligeramente por debajo de las expectativas. Informe de ventas...
Informe del PMI en Reino Unido (mes de julio) PMI de construcción global de S&P: real 44,3; pronóstico 48,9; anterior 48,8.
La producción industrial italiana (comparativa mensual) de julio fue del 0,2% frente al -0,2% previo. El euro sube mínimamente frente al...
La sesión se centra principalmente en la publicación de datos de la Eurozona. Las ventas minoristas de la Eurozona es la publicación...
Informe de bienes duraderos en Alemania Pedidos de fábrica alemanes: -1,0% intermensual. Pronóstico 1,2%. Anterior -0,8%.
Wall Street cerró con pérdidas ayer tras una lectura del ISM de servicios más débil de lo esperado, que mostró una incremento...
Arista Networks, fabricante de infraestructura de red cada vez más utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha publicado sus...
Los mercados bursátiles de EE.UU. y europeos cayeron este lunes por toma de utilidades luego del informe del ISM servicios EE.UU. en julio, que...
Tras una sesión débilita a fines de la semana pasada, los futuros de café arábica de ICE han iniciado un movimiento al alza,...
Las cotizaciones del franco suizo/yen japonés han estado en tendencia alcista desde finales de febrero. Al observar el intervalo diario (D1), el...
El euro cae frente al dólar nuevamente, reflejando una tendencia que responde a datos económicos recientes y a un contexto estructural complejo...
Las caídas de hoy en Wall Street Se deben a la toma de beneficios tras el informe ISM de julio sobre el sector servicios, que mostró una...
