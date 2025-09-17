El DAX Subió un 0,3% Impulsado por Datos Económicos Clave y Expectativas de Política Monetaria
La tasa de inflación anual en Alemania subió inesperadamente al 2,3% en julio de 2024 desde el 2,2% en junio, en comparación con las...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El Producto Interno Bruto (PIB) de México experimentó un crecimiento del 0.2% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el...
Los futuros del cobre se desplomaron hacia los 8934, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses. Este descenso se debe a las crecientes preocupaciones...
Ha llegado una semana importante para los operadores de acciones tecnológicas, ya que el calendario de resultados está repleto de publicaciones...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
14:00, Alemania - Datos de inflación de julio: IPC alemán: real 0,5 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual; anterior...
Inicio de la Reunión de Política Monetaria de la FED: Impacto en el Dólar/Peso Chileno Hoy, la reunión sobre política...
La sesión de hoy en las bolsas europeas supone un nuevo intento de calmar los ánimos tras los movimientos relativamente turbulentos observados...
Microsoft (MSFT.US) presentará hoy su informe de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 tras el cierre de la sesión bursátil...
Petróleo El petróleo crudo ha estado bajo presión de venta en las últimas semanas. El petróleo WTI probó...
El informe del PIB alemán para el segundo trimestre de 2024 se publicó hoy a las 10:00 am. Se esperaba que el informe mostrara un crecimiento...
El informe del PIB español del segundo trimestre de 2024 se publicó hoy a las 9:00 am, y simultáneamente, se publicaron los datos...
Los índices europeos se preparan para una apertura estable Informes del PIB del segundo trimestre de los países europeos Lecturas...
Los índices de Wall Street cerraron la jornada de ayer con resultados mixtos, aunque la magnitud de los movimientos fue pequeña. El S&P...
¿Que paso con el Rally del Cobre? Para entender los movimientos que ha tenido el cobre, es esencial considerar varios factores importantes que...
El dólar internacional cierra con alzas mientras el cobre sigue en descenso El dólar a nivel internacional tuvo una leve jornada alcista,...
Este miércoles se llevará a cabo la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en la cual se...
