Resumen diario: El mercado de criptomonedas retrocede; las grandes tecnológicas se recuperan de las caidas
Los índices estadounidenses muestran una ruptura en la rotación de capitales de las grandes a las pequeñas empresas. El S&P...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas NZDUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) experimentaron un aumento de casi un 6% el lunes después de que Morgan Stanley designara al fabricante de automóviles...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD-USD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
Bitcoin abrió la nueva semana de negociación con una nota positiva. Los comentarios eufóricos de Donald Trump en el contexto de la...
El par EUR-USD extiende sus caídas y rompe por debajo de la EMA de 200 días después de la lectura de los datos industriales de la...
La debilidad del consumidor se puede ver en los resultados de McDonald's. La compañía informó una sorprendente disminución...
Brasil ha registrado un déficit presupuestario nominal de 135.720 millones de reales en junio de 2024, significativamente mayor que los 89.620 millones...
Los futuros del crudo WTI caen por debajo de los 77 dólares por barril Los futuros del crudo WTI recortaron las ganancias iniciales para cotizar...
El Nasdaq lidera los beneficios en Wall Street El bitcoin cerca de los 70.000 dólares impulsa a las empresas de criptomonedas Tesla sube...
Los índices americanos comienzan con importantes recuperaciones la jornada. Los operadores esperan con optimismo la reunión de FED este día...
El Dólar internacional abre el último lunes de julio con tendencia alcista El dólar internacional ha iniciado la semana con una...
Los precios del trigo estadounidense cayeron por debajo de los mínimos locales de finales de febrero y marzo la semana pasada y ahora están...
La primera sesión de esta semana en los mercados bursátiles europeos supone un nuevo intento de calmar el sentimiento después de los...
El shekel israelí (moneda local) inició la semana con un pie más débil, tras los acontecimientos del fin de semana en Oriente...
Esta semana está llena de eventos macroeconómicos de primer nivel, como la publicación de datos sobre empleo en Estados Unidos o la...
