Heineken cae un 6% tras los resultados del primer semestre de 2024
Heineken (HEIA.NL) inició las operaciones de la nueva semana con una gran brecha de precios bajista y ahora cotiza más de un 6% a la baja...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los mercados financieros abren con optimismo al inicio de una semana muy importante en la que conoceremos, entre otras cosas, las decisiones sobre tipos...
Los índices de Asia y el Pacífico comienzan la semana con sentimientos optimistas, esperando posturas moderadas por parte de los bancos...
Los índices estadounidenses cerraron la semana con una nota optimista. En la apertura de la sesión de hoy, hubo un aumento principalmente...
El tipo de cambio se deprecia y se sitúa en 951 pesos por dólar El tipo de cambio se ha depreciado durante la jornada de esta tarde, viernes...
Las acciones de Charter Communications (CHTR.US) subieron casi un 17% en la sesión de hoy después de que la compañía anunciara...
Los inversores tendrán mucho que digerir la semana que viene, ya que el calendario está repleto de acontecimientos importantes. Los traders...
3M reportó un sólido segundo trimestre, con ganancias ajustadas por acción diluida que aumentaron a $1.93 desde $1.39 el año...
En el día de hoy, el dólar estadounidense registró un aumento frente al real brasileño. Este repunte del dólar se produce...
Hoy se dio a conocer el resultado de la balanza comercial de México, que arrojó un déficit de $1.037 billones, superando las expectativas...
Las empresas de pequeña capitalización vuelven a ser las favoritas de los inversores El dólar cae un 0,15% Los rendimientos...
El oro subió levemente hasta el nivel de 2.375 dólares la onza el viernes, recortando la caída del 1% de la sesión anterior,...
Los futuros del crudo Brent cayeron el viernes hasta situarse bajo los 80 dólares por barril, ampliando las caidas de la sesiónes anteriores....
Estados Unidos - Datos de inflación de junio: Consumo personal real: real 0,2 % intermensual; anterior 0,4 % intermensual; Ingresos personales:...
La inflación del IPC de Estados Unidos en junio cayó al 3,0% interanual, una caída más fuerte de lo esperado. Sin embargo,...
La sesión del viernes en los mercados bursátiles europeos supone un intento de mejorar el sentimiento al final de una semana débil....
El yen japonés ha estado subiendo en los últimos días, y el USDJPY ha experimentado una corrección significativa en la tendencia...
