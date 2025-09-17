Análisis de Premercado 26.07.2024
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura plana de la sesión de contado en el Viejo Continente. Esto se produce tras una sesión...
Los índices de Wall Street se desplomaron al final de la sesión de ayer y borraron las subidas diarias. El S&P 500 cerró con...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy con pocos cambios, pero lograron captar una oferta más tarde. El S&P 500 y...
Honeywell International (HON.US) inició las operaciones de hoy con una brecha de precios bajista. La caída se debió a la publicación...
Warner Bros Discovery (WBD.US) inició las operaciones de hoy con una gran diferencia de precios bajista. Las acciones han bajado alrededor del 6%...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
Los índices de Wall Street abren más o menos planos S&P 500 prueba el promedio móvil de 50 sesiones Viking Therapeutics...
Tesla se desploma más del 12% después de los beneficios del segundo trimestre de 2024 Los beneficios de la empresa en el segundo trimestre...
Jornada Bajista para el Dólar y el Cobre ante Bajas Expectativas Económicas El dólar internacional y el cobre han mostrado una...
Ford Motor (F.US) registró una fuerte caída en el beneficio operativo en el 2T24 a pesar del aumento de las ventas. La razón principal...
Los índices europeos prolongan sus caídas Kering cae más del 6% tras la publicación de resultados Aumento de casi el...
El USDJPY cayó hoy un 0,65% hasta 152,7300, registrando su mayor caída mensual desde noviembre de 2022. Desde máximos superiores a...
El PIB de EE.UU. crece un 2,8% en el segundo trimestre, impulsando al dólar y a los mercados | Escucha el Audio de Mercados Aquí | 🔴🗽...
Hoy a la 1:30 p.m. BST se publicó un gran paquete de datos económicos de Estados Unidos. Entre los datos publicados se puede encontrar el...
Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 (IPCA-15) de Julio El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 (IPCA-15)...
El calendario macroeconómico de hoy incluye varios artículos interesantes, entre ellos el informe preliminar del PIB del segundo trimestre...
Los índices de Asia y el Pacífico están cayendo, ampliando las caídas después de que los índices de Wall Street...
