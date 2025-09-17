ANALISIS INTRADAY DE MERCADOS
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja, y el movimiento a la baja está impulsado por el sector tecnológico. El S&P 500...
Miércoles, 24 de Julio de 2024 Los principales índices estadounidenses cayeron significativamente este miércoles, después...
International Business Machines Corporation (IBM) publicará sus resultados del segundo trimestre el miércoles 24 de julio de 2024, después...
Lamb Weston (LW.US) es el miembro del S&P 500 con peor desempeño en la actualidad, con una caída de alrededor del 27% al momento de esta...
El par USD-JPY está cayendo hoy por debajo de 155, y el yen gana más del 1% por segundo día consecutivo, impulsado por varios factores....
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las...
Los datos de ventas de viviendas nuevas en EE. UU. correspondientes a junio se publicaron a las 3:00 p. m. BST. Se esperaba que el informe mostrara un...
El Banco de Canadá anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 2:45 pm BST. Se esperaba que el banco...
Los índices de Wall Street abren a la baja Los decepcionantes beneficios de Tesla y Alphabet pesan sobre el sentimiento del mercado El Nasdaq-100...
02:45 PM BST, Estados Unidos - Datos PMI de julio: PMI de servicios globales de S&P: real 56,0; previsión 54,7; anterior...
Jornada Bajista del Dólar y el Cobre ante Expectativas Económicas Mixtas El dólar internacional se encuentra en una jornada bajista,...
El FTSE 100 cotizó el miércoles en su nivel más bajo en más de tres semanas, afectado por los decepcionantes resultados de...
Las acciones de LVMH (MC.FR) están perdiendo casi un 4% en la sesión de hoy y están cayendo a sus niveles más bajos en seis...
Los precios de las materias primas agrícolas en la Bolsa de Productos Básicos de Chicago (CBOT) han estado disminuyendo principalmente en...
Los índices europeos frenan la ola alcista Los resultados de LVMH presionan a las empresas del sector del lujo flatexDEGIRO con resultados...
