Boletín Diario de Mercados
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El fortalecimiento del yen japonés fue provocado por un informe de Reuters. Reuters informó que el Banco de Japón sopesará...
Flash del PMI compuesto del Reino Unido para julio: 52,7 (previsión 52,6, anterior 52,3) PMI manufacturero: 51,8 (previsión 51, anterior...
El PMI compuesto de la eurozona (avance de julio) fue de 50,1 frente al 50,9 previsto. y 50,9 anteriormente Servicios: 51,9 vs 52,9 exp. y 52,8 anteriormente Manufactura:...
Los contratos de índices europeos apuntan a una apertura a la baja en las bolsas europeas El día estará marcado por la publicación...
La confianza de los consumidores de GfK en Alemania (expectativas para agosto) fue de -18,4 frente al -21 esperado. y -21,8 anteriormente
El sentimiento de Wall Street se debilitó tras los resultados de ayer de Alphabet, Tesla y Visa. Los inventarios de petróleo (API) también...
Hoy, Tesla y Alphabet presentaron los resultados financieros del segundo trimestre del año, mostrando desempeños mixtos y reflejando los...
Hoy, la atención de los inversores está centrada en la entrega de resultados empresariales de Alphabet y Tesla, dos empresas del denominado...
Las primeras cotizaciones de ETF en Ethereum han quedado atrás. El volumen de operaciones es muy alto, pero estamos viendo caídas en el...
Los futuros del petróleo crudo Brent (OIL) se acercan a los 81 dólares por barril, perdiendo hoy otro 1,5%. Las razones de esto son principalmente...
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó fondos al contado para Ethereum, pero el mercado no reaccionó con euforia...
Estabilidad en el Tipo de Cambio con Perspectiva Alcista para el Dólar El tipo de cambio ha mostrado estabilidad, oscilando entre los 944 y 946...
Caída en los Futuros del Gas Natural en EE.UU. por Aumento de Producción y Excedente en Almacenamiento Los futuros del gas natural estadounidense...
Los índices de Wall Street registran una volatilidad limitada al comienzo de la sesión. S&P 500 sube un 0,16% Potente liquidación...
El Hang Seng perdió 167 puntos, equivalente a un 0,94%, llegando a 17.469, tras la fortaleza mostrada en la sesión anterior. Esta...
General Motors (GM.US) logró resultados más sólidos de lo esperado. La compañía también elevó sus previsiones...
Mercado expectante al desempeño de las tecológicas hoy. A las 16:00 y 16:10 presentan resultados trimestrales Alphabet (Matriz de Google)...
Coca-Cola, el famoso fabricante de refrescos, obtuvo un sólido desempeño en el segundo trimestre de 2024, superando las expectativas tanto...
Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. ascendieron a 3,89 millones frente a los 3,99 previstos. y 4,11 millones anteriormente. La Reserva Federal...
