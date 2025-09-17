El cacao sube más del 7% ante la ola de mayor riesgo de escasez de granos en África Occidental
En la sesión de hoy, los futuros están descontando el riesgo de una escasez de granos de cacao, lo que hizo subir el precio casi un 7%. Ghana,...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
En la sesión de hoy, los futuros están descontando el riesgo de una escasez de granos de cacao, lo que hizo subir el precio casi un 7%. Ghana,...
Dólar Internacional Casi Plano y Cobre en Mínimos de Tres Meses El dólar internacional experimentó una jornada prácticamente...
El índice Hang Seng subió 218 puntos, equivalente a un 1,25%, cerrando en 17.636 el lunes. Esta subida se dio tras una caída del...
El Cobre Suma Otra Caida al Inicio de la Semana Los futuros del cobre cayeron el lunes hacia los 4,2 dólares por libra, marcando su sexta...
Las acciones de Verizon cayeron más de un 5% el lunes tras la apertura del mercado, después de que las ganancias del segundo trimestre del...
Según informes del viernes WSJ, el fondo de cobertura activista Elliot Management adquirió una participación significativa en el negocio...
Los futuros del Nasdaq 100 están subiendo casi un 1,2%. Las acciones tecnológicas registran subidas gracias a la ola de rebote del...
Los mercados americanos y europeos comienzan cotizando al alza luego que Joe Biden actual presidente de EEUU decidiera dar de baja su candidatura presidencial....
La actividad económica en México se expandió un 1.6% en mayo de 2024 respecto al mismo mes del año anterior, desacelerándose...
Debilidad del Dólar Internacional en la Penúltima Semana de Julio El dólar internacional abrió la penúltima semana...
IFR emitió una sugerencia para el par de divisas GBPUSD. IFR sugiere tomar una posición corta en el par con los siguientes niveles: Punto...
Los precios del gas natural estadounidense se dispararon en el inicio de esta semana, ya que los pronósticos meteorológicos apuntan a una...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La atención de los inversores se centra hoy en dos temas importantes. En primer lugar, los inversores están reaccionando a la decisión...
El Bitcoin está subiendo por encima de los 67.000 dólares ante el incremento de las posibilidades de que Trump pueda ganar las elecciones...
Los índices europeos suben al inicio de la semana Varta analiza dos propuestas de reestructuración de deuda que eliminarían a...
Entramos en una semana con grandes eventos macroeconómicos pero también corporativos. En los próximos días se ofrecerán...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor