Calendario económico: Biden abandona su candidatura a la reelección
Los futuros apuntan a una apertura al alza en la primera sesión al contado en Europa de esta semana Biden renunció para postularse a...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Durante el fin de semana, los inversores reaccionaron a la decisión de Biden de abandonar la nominación del Partido Demócrata a...
Finalmente, el tipo de cambio cerró al alza en 947 pesos por dólar durante el cierre de esta semana, registrando un incremento del 0.55%....
La sesión de negociación en los mercados europeos fue mayoritariamente débil. El DAX retrocedió un 1%, mientras que el FTSE...
Hoy tuvimos una renovación del contrato de futuros de petróleo crudo WTI. La caída es del 4%, pero sólo el 1,5% es un movimiento...
Se espera que en un futuro próximo se anuncie que Joe Biden será el candidato oficial del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales...
El precio de Bitcoin se está disparando hoy casi un 4% a pesar de los sentimientos más débiles en Wall Street y el dólar estadounidense...
El US500 realiza un nuevo mínimo afectado por los vencimientos OPEX de julio. El índice pierde el nivel de los 5571, presentando mayor presión...
El déficit comercial de Colombia se amplió a USD 1.089 millones en mayo de 2024, comparado con USD 0.921 millones en el mismo período...
El petróleo ha realizado una reciente ruptura de la estructura de triángulo descendente, desplazando el precio hacia los 84.04 y estableciendo...
Los índices estadounidenses retroceden ligeramente; Dow Jones registra su mayor retroceso, cerca del 0,5% El proveedor de software y robots...
Los futuros del trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago se están disparando hoy casi un 3,6% en medio de una mayor demanda internacional y condiciones...
La sesión de hoy es histórica, la cual está relacionada con la falla global de muchos sistemas de TI debido a problemas con productos...
Ethereum se ha recuperado más del 21% desde su mínimo local establecido a principios de julio. El sentimiento positivo en torno al segundo...
Apertura Volátil del Tipo de Cambio Local Ante Factores Externos Se espera que el tipo de cambio local contra el dólar estadounidense...
Las acciones de Netflix caen un 0,5% antes de la apertura de la sesión de Wall Street, tras la publicación de sus resultados del segundo...
Una actualización de software del gigante de ciberseguridad que cotiza en Nasdaq, CrowdStrike, posiblemente provocó una interrupción...
