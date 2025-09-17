JORNADA DE VENCIMIENTO DE OPCIONES
📊 Confira el video de la actual jornada de vencimiento de opciones. Información valiosa para tomar decisiones más informadas.
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Las ventas minoristas canadienses de mayo se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara caídas mensuales en las ventas minoristas generales...
Los mercados europeos siguen bajo presión negativa, que comenzó a principios de esta semana. Al sentimiento cauteloso de los inversores se...
Los índices europeos y los futuros de índices estadounidenses están retrocediendo hoy, y las noticias sobre problemas tecnológicos...
Reino Unido - Informe de ventas minoristas del mes de Junio: Ventas minoristas: -0,2% interanual. Previsión del 0,2%....
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero y carece de eventos que puedan impactar en los mercados financieros globales. Sin embargo,...
Los índices de Asia y el Pacífico están ampliando sus caídas después de que los índices de Wall Street...
Hoy, el gigante del streaming Netflix tiene previsto presentar sus resultados al cierre del mercado. El consenso del mercado espera un crecimiento de los...
A pesar de una apertura optimista, los índices bursátiles estadounidenses perdieron en la segunda parte del día y todo indica que...
Alaska Air Group (ALK.US) está cayendo más del 6% hoy tras la publicación de sus resultados del 2T24 y la presentación...
DR. Horton (DHI.US) sube casi un 11% después de que el mayor constructor de viviendas de Estados Unidos informara sus resultados del tercer trimestre....
Los futuros de gas natural de EE. UU. subieron más del 3,5%, superando los 2,1 USD/MMBtu, recuperándose de un mínimo de 10 semanas...
Incremento del Tipo de Cambio ante Comentarios Electorales en EE. UU. En la jornada de ayer, el tipo de cambio presentó una fuerte alza de 1,87%,...
El dólar sube levemente en la primera parte del día Los rendimientos de los bonos estadounidenses también aumentan Los índices...
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) cayeron casi un 8% ayer, después de que el mercado descontara las decepcionantes expectativas...
¿Qué esperan los mercados? El BCE realizó el primer recorte de tipos en su reunión anterior de junio, recortando el tipo...
Se mantiene la tasa de interes en 4.25% por parte del BCE. Sin embargo, los cambios para la reunión de septiembre indican una probabilidad de más...
El Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios las tasas de interés en su reunión de hoy, en línea con las expectativas del...
