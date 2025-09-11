ÚLTIMA HORA: Débil dato del ISM de servicios en EE. UU. 📉 El Nasdaq 100 cede ligeramente
Los informes macroeconómicos de EE. UU. publicados hoy presentan un comportamiento mixto, con una revisión al alza del PMI y un dato clave...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Estados Unidos – Datos ISM de julio: ISM de Servicios: 50,1 | Previsión: 51,5 ISM de Precios Pagados: 69,9 | Previsión:...
La sesión de hoy en EE.UU. inicia con cierto optimismo moderado, mientras los inversionistas evalúan múltiples reportes trimestrales....
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📈 Wall Street cerró en verde liderado por small caps y tecnología, apoyado...
Las acciones de Domino’s Pizza Group UK (DOM.UK) registraron el peor día en la historia de la compañía, cayendo un 16 % (incluso...
El déficit comercial de EE. UU. correspondiente a junio fue menor al esperado y se redujo de forma significativa en comparación con el mes...
El tipo de cambio peso chileno se mantiene con leves variaciones este martes, en un contexto marcado por la recuperación global del dólar...
La rupia india cayó fuertemente frente al dólar estadounidense tras un discurso de Donald Trump amenazando con aumentar significativamente...
Crédit Agricole CIB Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR/USD. La entidad recomienda adoptar una posición...
Los índices europeos repuntan con fuerza este lunes tras una oleada de buenos resultados corporativos y señales de recuperación en...
Los precios de las principales materias primas cotizan de forma dispar. El petróleo retrocede tras el anuncio de la OPEP y sus aliados de aumentar...
Los últimos datos del Índice de Precios al Productor (IPP) en la zona euro muestran un repunte en junio, aunque ligeramente por debajo de...
El crecimiento del sector servicios en la eurozona mostró señales de desaceleración en julio, al registrar un Índice de Gestores...
Las publicaciones clave de hoy incluyen los informes del PMI de servicios de los países europeos, el Reino Unido y Estados Unidos Además,...
El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las divisas. El franco suizo, el dólar australiano y el dólar...
Los índices bursátiles de EE.UU. iniciaron este lunes con sólidos avances, recuperándose tras la fuerte venta del viernes....
Las acciones de Idexx Laboratories subieron un 26 % hasta los 676 USD por acción tras presentar sólidos resultados del segundo trimestre,...
En medio de un panorama económico incierto, Estados Unidos intensifica su giro proteccionista, lo que genera implicancias relevantes para América...
