El Precio del Petróleo Aumenta Ante la Caída de Inventarios en EE.UU.
Los precios del petróleo se mantienen estables y muestran una tendencia al alza este miércoles, un día después de que el crudo...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices de Wall Street abren a la baja Nasdaq 100 cae por debajo del límite inferior de la geometría del mercado Los datos...
Hang Seng Sube Levemente en Medio de Optimismo Económico El índice Hang Seng sumó 11 puntos, o cerca del 0.1%, para cerrar...
Jornada Bajista para el Dólar Internacional y Estabilidad del Cobre El dólar internacional se encuentra en una jornada bajista con caídas...
En las últimas sesiones en Wall Street hemos asistido a una impresionante subida de los merodeadores del mercado alcista "americano",...
Los datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos correspondientes a junio se acaban de publicar y se esperaba que el informe mostrara que los permisos...
La sesión del miércoles en las bolsas europeas está marcada por continuas caídas de los índices. El DAX baja actualmente...
El mayor productor de semiconductores avanzados de Europa y uno de los mayores del mundo, ASML cae hoy un 6% a pesar de unos beneficios del segundo...
El IPC final de la eurozona de junio fue del 2,5%, en línea con las expectativas y la lectura anterior. El IPC final mensual fue del 0,2%.
La actual euforia bursátil en Estados Unidos no se traslada en la misma escala a otros mercados, aunque los índices asiáticos detuvieron...
El IPC del Reino Unido en junio fue del 2% interanual frente al 1,9% previsto y el 2% anteriormente (0,1% intermensual frente a 0,1% exp. y 0,1%...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer cerca de máximos históricos. El Dow Jones subió un 1,9% apoyado...
El sentimiento en el mercado europeo se deterioró durante la sesión del martes. El DAX de Alemania cayo un 0,35% hoy, el CAC40 de Francia...
Los futuros del oro están ganando casi un 1,6%, con los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayendo 3 puntos básicos,...
El Wall Street Journal informa que la SEC ha informado a los administradores de activos que los ETF de Ethereum de EE. UU. pueden comenzar a cotizar a...
Google está en conversaciones avanzadas para comprar Wiz, una startup de ciberseguridad, por un valor de 23.000 millones de dólares. Esta...
El Fondo Monetario Internacional presentó hoy su Actualización Económica Mundial trimestral. El FMI señaló que el uso...
