APERTURA DE EE.UU.: Russell 2000 lidera las alzas en Wall Street 📈
Wall Street sube en las primeras horas de la sesión del martes Russell 2000 lidera las ganancias en EE.UU. Los beneficios de BofA, Morgan...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Morgan Stanley (MS.US) publicó hoy el informe de ganancias del segundo trimestre de 2024, antes de la sesión de Wall Street. Las acciones...
Wall Street comienza la sesión del martes con buen tono. El Russell 2000 está sumando más de un 1,65% hoy, el Nasdaq ha subido un...
Morgan Stanley (MS.US) ha publicado sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura de Wall Street. Las acciones del banco iniciaron la...
Oro El oro subió tras los datos del IPC de la semana pasada y, si los beneficios de hoy se mantienen hasta el final del día, se...
Bank of America (BAC.US) ha subido casi un 2% en las operaciones del mercado previo a la apertura tras la publicación de los datos del 2T24. A pesar...
Gold El oro saltó tras los datos del IPC de la semana pasada y, si las ganancias de hoy se mantienen hasta el final del día,...
El informe de ventas minoristas de EE. UU. de junio es la publicación macroeconómica clave del día. El informe mostró un dato...
El yen japonés vuelve a ser una de las monedas más débiles del G10 en la actualidad debido a la falta de fe de los inversores en el...
14:30 p.m, Estados Unidos - Datos de ventas minoristas de junio: Ventas minoristas: 0,0% intermensual real; previsión...
El DAX continúa cayendo Los datos del índice ZEW muestran un deterioro del sentimiento El sentimiento en torno a los datos de EE.UU....
Bitcoin ha bajado hoy hasta un 2,50%, probando una vez más el nivel de 63,000$ después de que el extinto exchange Mt. Gox hiciera otra transferencia...
11:00 a.m, Alemania - Índice ZEW alemán para julio: Condiciones actuales reales -68,9; previsión -74,3; anterior -73,8; Sentimiento...
Ventas minoristas en EE. UU. Dato de inflación de junio de Canadá El calendario macroeconómico actual es relativamente ligero...
Los índices de Asia y el Pacífico viven una sesión mixta a pesar de una sesión de crecimiento en Wall Street. Los índices...
El precio del oro subió por encima de los 2.420 dólares la onza el lunes, acercándose al nivel récord alcanzado el 20 de mayo....
La nueva semana en los mercados comenzó con tono optimista. Los índices bursátiles estadounidenses están registrando...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablando en el Club Económico de Washington, destacó que la economía ha tenido...
