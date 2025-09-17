Discurso de Jerome Powell: un aterrizaje forzoso es un escenario poco probable 🔎
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablando en el Club Económico de Washington, destacó que la economía ha tenido...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Blackrock informó resultados para el 2T24, que en general fueron mejores en todas las cifras clave que el año anterior y solidificaron tendencias...
Los futuros sobre el índice Russell 2000, que representa a las empresas de pequeña capitalización de EE.UU., suben hoy un 2,00%, superando...
Leve Alza del Dólar Internacional y Caída del Cobre por Nuevos Bloqueos a Materias Primas El dólar a nivel internacional experimentó...
Las ventas minoristas en Colombia cayeron un 1,7% interanual en mayo de 2024, marcando el decimoquinto mes consecutivo de contracción y acelerándose...
Los futuros del cacao cayeron hacia los 8.300 dólares la libra, ya que el clima favorable en las principales áreas de cultivo de África...
La nueva semana se abre de nuevo en un ambiente optimista, alimentado por las especulaciones sobre la victoria de Trump en las elecciones de noviembre....
Las acciones de Tesla (TSLA.US) rebotan con fuerza en el inicio de la sesión americana y ya es la segunda jornada en la que suben con fuerza, después...
14:30 P.M, Estados Unidos - Índice manufacturero Empire State de Nueva York de julio: real -6,60; previsión -5,50;...
Los operadores comienzan a considerar el ataque a Donald Trump este fin de semana da mayores probabilidades de victoria al candidato. Esto esta entregando...
El Dólar Internacional Inicia la Semana con Racha Bajista El dólar internacional comienza la semana prolongando la racha bajista observada...
01:30 PM BST, Estados Unidos - NY Empire State Manufacturing Index (Índice manufacturero Empire State de Nueva York) de julio: real -6,60;...
El intento de asesinato contra la vida de Donald Trump que tuvo lugar durante un mitin de campaña el fin de semana en Pensilvania es una gran noticia...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La sesión del lunes en las bolsas europeas está marcada por las caídas de los valores de la moda. Los débiles datos del PIB...
El Gas Natural comienza la nueva semana comercial con caídas de casi el 2%. De este modo, el gas natural reacciona al enfriamiento previsto en EE.UU.,...
Las criptomonedas están registrando subidas modestas hoy, con la atención de los mercados centrada en Bitcoin, que hoy superó un nivel...
