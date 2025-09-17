Principales resultados a seguir esta semana (15.07.2024)
La temporada de resultados del segundo trimestre de 2024 de Wall Street comenzó la semana pasada, con informes de los principales bancos estadounidenses....
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices europeos apuntan a una apertura a la baja El dólar sube tras el intento de asesinato de Trump Discurso del presidente...
El dólar estadounidense inició la cotización de la nueva semana al alza en respuesta a los acontecimientos del fin de semana en Estados...
Los índices de Wall Street cotizan al alza hoy, con el S&P 500 recuperándose completamente de la caída de ayer y acercándose...
ANZ emitió una sugerencia para el par de divisas AUDUSD. ANZ sugiere tomar una posición larga en el par con los siguientes niveles: Entrada...
La calma veraniega se está imponiendo lentamente en los mercados, aunque eso no significa que no haya eventos destacados previstos para el futuro....
El Tipo de Cambio Continúa en Descenso: Perspectivas para la Próxima Semana El tipo de cambio continuó su tendencia bajista, ubicándose...
Goldman Sachs emitió una sugerencia para el par de divisas GBPUSD. Goldman Sachs sugiere tomar una posición larga pendiente en el par...
Durante la última sesión de negociación de la semana se podrán observar fuertes ganancias en los mercados bursátiles...
Los datos de inflación del IPC de EE. UU. de junio se publicaron ayer a la 1:30 pm BST. El informe sorprendió positivamente ya que la inflación...
IFR emitió una sugerencia para el par de divisas AUDUSD. IFR sugiere tomar una posición larga en el par con los siguientes niveles: Precio...
Los datos flash de la Universidad de Michigan correspondientes a julio se publicaron hoy a las 3:00 p. m. BST. Se esperaba que el informe mostrara una...
Los precios del carbonato de litio han caído por debajo de los 91.000 CNY por tonelada en julio, marcando el nivel más bajo en tres años....
A pesar de una fuerte liquidación entre las mayores empresas estadounidenses (el Nasdaq 100 cayó más de un 2%) ayer y de los índices...
Los índices de Wall Street abren ligeramente al alza US100 defiende el límite inferior de la geometría local Wells Fargo, Citigroup...
Wells Fargo: menores ingresos por intereses Los resultados de Wells Fargo fueron mixtos. La compañía logró un crecimiento positivo...
Disminución de los Futuros del Cobre ante Debilidad en Importaciones Chinas Los futuros del cobre cayeron por debajo de los 4,5 dólares...
Apertura del Tipo de Cambio Frente al Dólar Contexto de la Semana Se espera que el tipo de cambio frente al dólar inicie la jornada...
