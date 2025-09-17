CIERRE SEMANAL DE MERCADOS 28.06.2024
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El informe de inflación del IPP de EE. UU. de junio se publicó hoy a la 1:30 p.m. BST. Si bien siempre vale la pena observar los datos sobre...
Dassault Systems (DSY) experimentó una caída de más del 5% el martes 5 de julio, tras la publicación de unas previsiones de...
Los índices europeos suben ligeramente al final de la semana La inflación sigue siendo el tema número uno, con los datos del...
El IPC francés de junio fue del 2,2% frente al 2,1% previsto. y 2,1% anteriormente (0,1% intermensual frente a 0,1% exp. y 0,1% anteriormente) El...
Los futuros de índices europeos suben; También vemos una mayor actividad de compra en los índices estadounidenses, después...
El IPC sueco de junio fue del 2,6% interanual frente al 2,9% previsto. y 3,7% anteriormente (-0,1% intermensual frente a 0,1% exp. y 0,2% anteriormente) El...
Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer firmemente bajo el radar, en medio de una ola de liquidaciones en el principal sector...
Cómo comenzar con análisis técnico: Una guía esencial para principiantes El análisis técnico es una metodología...
Desinflación Global y Expectativas de Inflación La mayoría de los miembros del FOMC destacó la continuidad del proceso de...
Los índices europeos tuvieron una sesión exitosa hoy. El DAX y el CAC40 subieron cerca del 0,7%; Al FTSE del Reino Unido, que subió...
QuantumScape iniciará una asociación con PowerCo, un fabricante de baterías para vehículos eléctricos propiedad de Volkswagen....
Hoy el informe del IPC de EE.UU. debilitó al dólar estadounidense y apoyó al oro, ya que las expectativas de intereses de EE.UU. mostraron...
Dólar Internacional Termina en Baja y Cobre Sigue la Misma Tendencia El dólar internacional terminó su jornada bajista con una...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen hoy en medio de la toma de beneficios del mercado de valores estadounidense después del informe del IPC y una...
Las acciones de Barry Callebaut (BARN.S) cayeron el jueves después de que el fabricante suizo de chocolate reportara una disminución en los...
Los índices de Wall Street borraron hoy las primeras ganancias eufóricas, impulsados por una lectura de inflación del IPC de EE....
Los principales bancos estadounidenses darán inicio mañana a la temporada de resultados del sector financiero estadounidense. Las tasas de...
