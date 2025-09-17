PepsiCo cae casi un 2% tras las ganancias del segundo trimestre de 2024 📉
PepsiCo informó hoy los resultados del 2T24. La empresa logró un ligero aumento de los ingresos hasta los 22.500 millones de dólares...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los inventarios de gas natural en EE.UU. según la EIA aumentaron. El informe muestra 65 mil millones de pies cúbicos (bcf) frente a 56 bcf...
El oro superó el umbral de los 2.400 dólares la onza el jueves, alcanzando su nivel más alto desde que tocó un cierre récord...
Datos de IPC y Desempleo en EE.UU. superan expectativas y dan impulso a la Bolsa Americana Los recientes informes de IPC y desempleo en Estados Unidos...
El Par USD-JPY Cae por Debajo de 158 en Medio de Datos de IPC de EE.UU.. El par USD-JPY ha caído por debajo de la marca de 158 después...
Delta Air Lines (DAL.US) presentó hoy su informe de ganancias del segundo trimestre de 2024 antes de la apertura de la sesión de Wall Street....
En mayo, el comercio minorista en Brasil presentó una notable recuperación, evidenciada por un fuerte repunte en los índices de ingresos...
Dólar Internacional y Cobre en Jornada Bajista El dólar internacional se encuentra en una jornada bajista con caídas cercanas al...
El IPC de EE. UU. de junio fue del 3% interanual frente al 3,1% previsto. y 3,3% anteriormente (-0,1% intermensual frente a 0,1% exp. y 0% anteriormente)
Las acciones de semiconductores estadounidenses se han comportado muy bien en lo que va de semana, y el índice de semiconductores de Filadelfia...
La economía del Reino Unido experimentó un crecimiento más rápido de lo esperado en mayo, con un aumento intermensual del PIB...
Los índices europeos suben ligeramente en la primera fase de la sesión del jueves Los inversores esperan los datos del IPC de Estados...
El evento clave de hoy es la publicación del informe de inflación de EE. UU. a las 14:30. Los representantes de la FED han dejado claro en...
08:00 - Alemania - Inflación (Mes de junio): IPC alemán: 0,1% intermensual real. Previsión de 0,1%. Anterior...
Reino Unido - Informe del PIB del mes de mayo : PIB: 0,4% intermensual real. Previsión de 0,2%. anterior 0,0%. PIB: 1,4% interanual real....
Los índices de Asia y el Pacífico están experimentando en su mayoría una sesión alcista impulsada por un cierre...
Este jueves se dará a conocer el dato más relevante de la semana, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2024. Este...
Wall Street registra otra sesión de fuerte crecimiento. Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 suben un 0,60% y un 0,80% respectivamente,...
