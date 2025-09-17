Apple por encima de los 230 dólares impulsada por mayores objetivos de envío 🤖
Apple (AAPL.US) sube un 1,50% a 231 dólares por acción tras la información de que la compañía pretende enviar al menos...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Jornada Bajista del Tipo de Cambio Impulsada por Comentarios de la Fed El tipo de cambio experimentó una jornada completamente bajista, con mínimos...
El índice Ibovespa se mantuvo por encima de la línea plana en el nivel de 127.000 puntos este miércoles, marcando un máximo...
En el segundo día de testimonio ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, expresó un optimismo cauteloso sobre...
Los mercados esperan el informe macroeconómico clave de la semana: los datos de inflación del IPC de junio, que se publicarán mañana...
16:30 p.m., Estados Unidos - Datos de la EIA: Existencias semanales de destilados de la EIA: 4,884 millones reales; previsión -0,300M; anterior...
El yen japonés se ha debilitado, situándose cerca de los 161,5 por dólar, muy próximo a su nivel más bajo en 38 años....
Los futuros del petróleo Brent se situaron en torno a los $84.5 por barril el miércoles, tras las previsiones de la Administración...
Todos a la espera de la comparecencia de Powell, veremos con más claridad cuando serán los recortes de tasa o todavía veremos ambigüedad...
16:00 p.m, Estados Unidos - Ventas comerciales mayoristas de mayo: real 0,4% intermensual; anterior 0,2% intermensual; 16:00...
Los índices registran subidas moderadas en la apertura El dólar se debilita ligeramente Los rendimientos también están...
El oro subió el miércoles hacia los 2.370 dólares la onza, ampliando las ganancias de la sesión anterior ante la creciente...
El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplo (IPCA) de junio de 2024 registró un incremento del 0,21%, una desaceleración respecto...
| Descarga el Informe Completo Aqui |
Nuestro tipo de cambio presentó una variación de $12 pesos a la baja en la última jornada, una vez más las palabras del presidente...
El dólar neozelandés es la moneda principal con peor rendimiento en la actualidad y se puede culpar al RBNZ. Si bien el banco central de...
Esta semana comienza la temporada de resultados de Wall Street para el segundo trimestre de 2024. Como es habitual, los principales bancos estadounidenses...
