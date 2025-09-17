Bitcoin se recupera de fuertes caídas y vuelve a probar un punto de resistencia clave 📈
Los ETF de Bitcoin de EE. UU. han registrado entradas netas de 438 millones de dólares en las últimas dos sesiones de negociación....
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza en el día de hoy, a pesar de una negociación mixta durante la sesión...
Los índices bursátiles europeos están preparados para una apertura plana de la sesión de hoy, según los precios actuales...
El informe de inflación del IPC de junio de Noruega se acaba de publicar. Se esperaba que los datos mostraran una desaceleración de las métricas...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer de forma mixta: el S&P 500 subió un 0,07%, el Nasdaq subió un 0,15%,...
El primer día de testimonios semestrales del presidente de la Fed, Powell, resultó en gran medida un no evento. El texto del discurso...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en GBPUSD a precio de mercado...
Comentarios de Powell Generan Volatilidad en los Mercados: Expectativas para las Tasas de Interés e Impacto en el Tipo de Cambio Después...
El repunte del mercado del café se reanudó después de un movimiento lateral que tuvo lugar en junio. EL CAFÉ ha subido un 7%...
Nick Timiraos ha actualizado las previsiones de varios analistas de cara al próximo informe de inflación que se publicará este jueves....
Fortalecimiento del Peso Mexicano El peso mexicano se fortaleció más allá de los 18 por dólar, recuperándose de su...
El presidente de la Reserva Federal, Powell, compareció ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos hoy a las 16:00 horas en el...
Los futuros del cacao oscilaron alrededor de $7,800 por libra, mientras los comerciantes evaluaban las perspectivas de oferta y demanda. Las expectativas...
El Cobre Sube Gracias a Fundamentos Alcistas Los futuros del cobre subieron el martes hacia los 4,65 dólares la onza, recuperando algunas pérdidas...
Los índices de Wall Street abren mixtos Los mercados esperan el testimonio de Powell Helen of Troy se desploma un 30% tras recortar las previsiones Los...
Leves Alzas del Dólar Internacional en Anticipación a Comentarios de la FED Hoy, el dólar a nivel internacional comienza con leves...
La semana pasada, las acciones de GameStop experimentaron una notable subida tras los comentarios del inversionista Keith Gill, conocido en línea...
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor...
Credit Agricole ha emitido una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
NATGAS recuperó algo de terreno ayer después de una dinámica ola de caídas que vio nueve sesiones consecutivas de caídas....
