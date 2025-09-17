Grafico del día - Bitcoin (08.07.2024)
El mercado de las criptomonedas experimentó un repunte el sábado después de cuatro días de intensas caídas. Bitcoin...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin se acerca hasta los 57.000 dólares y abre la semana con un ligero aumento, tras las caídas de la semana pasada. Chainlink,...
Los Futuros del Cobre Retroceden ante la Debilidad de la Demanda en China Los futuros del cobre cayeron a alrededor de 4,60 dólares la onza el...
El Dólar Internacional Continúa su Tendencia Bajista al Iniciar la Segunda Semana de Julio El dólar internacional inicia la segunda...
IPC de Junio 2024: Caídas en Vestuario y Calzado, Aumento en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas En junio de 2024, el Índice de...
La jornada del lunes en Europa trae consigo subidas en los principales índices bursátiles. El DAX crece un 0,83%, el CAC40 se impulsa un...
El partido ganador de las elecciones en Francia es la alianza de izquierdas, el frente popular, que se unió para tratar de mantener fuera del poder...
El calendario macroeconómico actual es relativamente ligero y no se han programado eventos que puedan tener un impacto en los mercados financieros...
Los índices de Asia y el Pacífico registran una sesión a la baja. Los índices de China ceden entre un 1,10 y un 1,20%....
Los índices de Wall Street siguen subiendo tras el informe del NFP. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 cotizan a nuevos máximos históricos....
El director financiero Steven Wei Feng dejó hoy la empresa. Los motivos oficiales de su dimisión son problemas privados y familiares. El...
Los índices de Wall Street siguen subiendo tras el informe NFP. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 cotizan a nuevos máximos históricos....
Tipo de Cambio Cierra al Alza a Pesar de Debilitamiento del dólar Internacional El tipo de cambio cerró la jornada de hoy viernes en 935...
La próxima semana se publicarán varios informes importantes dignos de atención de los inversores, incluido el informe de inflación...
Tesla ha tenido un gran comienzo de mes. La empresa ya ha ganado más del 21% desde principios de julio. Las recientes ganancias del stock de Tesla...
Wall Street abre al alza El dólar cae ligeramente Los rendimientos de los bonos caen por tercera sesión consecutiva Los débiles...
Oro alcanza máximos de dos meses impulsado por expectativas de recortes de tasas El viernes, el precio del oro subió hasta los 2.380 dólares...
