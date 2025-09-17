El informe NFP de EE. UU. es superior a lo esperado📊
Informe de NFPs : 206.000 Cambio en el empleo privado : Se esperaban 160.000 frente a los 222.000 anteriores. Cambio en el empleo en el sector...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Informe de NFPs : 206.000 Cambio en el empleo privado : Se esperaban 160.000 frente a los 222.000 anteriores. Cambio en el empleo en el sector...
Nóminas no agrícolas : 206.000. Previsión : 191.000. Anterior : 218.000
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La sesión de hoy trae subidas para la mayoría de los índices bursátiles europeos. Los futuros del DAX cotizan con un alza cercana...
Perspectivas del Mercado: NFP y su Impacto en el Dólar y las Bolsas 📈🌐 Los mercados financieros están en vilo, expectantes ante la próxima...
Los analistas estiman que las nóminas no agrícolas aumentaron en 192.000 en junio frente a las 272.000 en mayo. Se espera...
Los índices europeos suben, seguidos de los contratos de referencia de Wall Street, con el US100 ganando un 0,3% La atención de los...
El Bitcoin cede más del 7% hoy y la capitulación de los inversores en la criptomoneda más grande presionó al mercado de las...
La producción industrial francesa fue del -2,1% intermensual frente al -0,5% esperado y el 0,5% que teníamos como referencia anterior. Es...
La producción industrial (desestacionalizada) en Alemania cayó un 6,7% interanual frente al 4,3% previsto y el 3,86% de dato previo. La...
A falta de Wall Street, la sesión de ayer se caracterizó por subidas de los principales índices europeos, tras los cierres récord...
Expectativa en los Mercados por Datos del Mercado Laboral Los mercados están atentos a los próximos datos del mercado laboral, específicamente...
La sesión del jueves en las bolsas internacionales se caracterizó por una volatilidad ligeramente menor debido al actual feriado en Estados...
Resultados del 4T23/24 Previsiones decepcionantes para 2025 Falta de innovación Resumen de valoración Análisis de gráficos Los...
El dólar opera plano debido al feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos El tipo de cambio local ha tenido una oscilación...
El dólar es claramente la moneda más débil del G10 en la actualidad. El índice del dólar ha bajado un 0,23%, mientras...
El Banco Central de Chile Reduce la Tasa de Interés a 5,75% ante Mejora en la Actividad Económica En abril, el Banco Central de Chile...
La FED y el Empleo Privado: El Dólar en Chile Retrocede ante Expectativas de Tasas Más Bajas El poder de las palabras sería una...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor