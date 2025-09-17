MINUTAS BANCO CENTRAL DE CHILE
El Banco Central de Chile Reduce la Tasa de Interés a 5,75% ante Mejora en la Actividad Económica En abril, el Banco Central de Chile...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
La FED y el Empleo Privado: El Dólar en Chile Retrocede ante Expectativas de Tasas Más Bajas El poder de las palabras sería una...
Antes de la publicación del Acta, el mercado había descontado una probabilidad del 73% de que el BCE recortaría los tipos en 25 puntos...
Reversión en los Precios del Cobre Indica Posible Alza Los precios del cobre han revertido la secuencia de máximos decrecientes, señalando...
Con la lectura del ISM más débil del sector servicios de EE.UU. en 4 años, que provocó una liquidación del dólar...
Después de la sesión récord de ayer en Estados Unidos, donde los datos de servicios ISM más débiles en cuatro años...
El PMI de construcción del Reino Unido de junio fue de 52,2 frente al 54 previsto y el 54,7 anteriormente.
PMI de construcción de la eurozona : Real 41,8. Anterior 42,9. PMI de construcción alemán : Real 39,7. Anterior 38,5. PMI...
Después de la sesión récord de ayer en Wall Street y (excepto China) una sesión alcista en las bolsas de Asia, los contratos...
El IPC suizo fue del 1,3% frente al 1,4% esperado y el 1,4% anteriormente (0% intermensual frente a 0,1% esperado y 0,3% anteriormente). El IPC subyacente...
Los pedidos industriales alemanes alcanzaron un -1,6% intermensual frente al 0,5% esperado. y -0,2% anteriormente La lectura debilitó al EUR/USD,...
Las operaciones en Wall Street hoy están suspendidas debido al Día de la Independencia en Estados Unidos. Los índices estadounidenses...
La sesión en la bolsa europea terminó con sentimiento positivo entre los principales índices; El DAX repuntó más...
Actas de la Reserva Federal de Estados Unidos de la reunión del 11 y 12 de junio. La gran mayoría de los participantes en la reunión...
Máximos y Mínimos del Día: Mínimos: $934.78 pesos por dólar Máximos: $947.45 pesos por dólar Inicio...
Después del repunte del precio de las acciones de ayer, los inversores continúan hoy comprando acciones de Tesla (TSLA.US), lo que se vio...
Los futuros de NATGAS hoy casi no reaccionaron al informe de cambios de inventarios de la EIA de hoy, que llegó a 32 mil millones de pies cúbicos...
Los datos más débiles de la economía estadounidense han aumentado las expectativas del mercado sobre posibles recortes de las tasas...
