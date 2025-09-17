Calendario económico (03.07.2024) 📃
El calendario económico de hoy incluye varias publicaciones importantes que podrían impactar los mercados financieros. Los inversores recibirán...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices de Asia y el Pacífico viven una sesión alcista. Los índices chinos subieron entre un 0,70% y un 0,80%. El...
La sesión del martes en los mercados europeos registró fuertes caídas. El DAX alemán retrocede hoy un 0,75%, el CAC40...
Cartesian Therapeutics (RNAC.US) ha anunciado que una terapia celular experimental que está desarrollando ha tenido éxito en un ensayo clínico...
Apertura a la Baja del Tipo de Cambio Refleja Volatilidad por Comentarios de Powell y Lagarde Durante la reciente apertura a la baja del tipo de cambio,...
Los futuros de gas natural Henry Hub de EE.UU. (NATGAS) están perdiendo más del 2% hoy y cayendo por debajo de 2,5 dólares por MMBtu. Los...
Refinitiv ha emitido una recomendación para el par EURGBP. Refinitiv recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Actualización sobre las elecciones en el Reino Unido A dos días de las elecciones, las encuestas sugieren que será una victoria...
JOLTs del mes de Mayo : Reales: 8.140 millones. Previsión de 7.960 millones. Dato previo de 8.059 millones.
Jerome Powell de la Reserva Federal y Christine Lagarde del BCE hablan hoy en el foro bancario del BCE. Estos son algunos de los comentarios: La...
Wall Street comienza la sesión del martes con un humor mixto. Los inversores están escuchando la conferencia telefónica en curso con...
El yen japonés pierde hoy otro 0,15% frente al dólar, alcanzando nuevos máximos en 161,700. La confianza del mercado mundial en la...
El petróleo crudo ha comenzado julio con subidas, y el repunte actual desde la liquidación provocada por la decisión de la OPEP+ ciertamente...
El día se lo toman las declaraciones de Powell el día de hoy a las 9:30, en donde los inversores estarán en búsqueda de pistas...
Dólar Internacional al Alza en la Jornada Dólar Internacional El dólar a nivel internacional comenzó la jornada al...
El presidente Biden comunicó que si empresas como Novo Nordisk (NOVOB.DK) y Eli Lilly (LLY.US) se niegan a reducir significativamente el precio...
Tesla (TSLA.US) ha bajado más del 1,50% antes de la apertura de la sesión bursátil en EE.UU. Los inversores esperan el informe trimestral...
