Novo Nordisk cae más del 3% tras la declaración de Biden 📉
El presidente Biden comunicó que si empresas como Novo Nordisk (NOVOB.DK) y Eli Lilly (LLY.US) se niegan a reducir significativamente el precio...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Tesla (TSLA.US) ha bajado más del 1,50% antes de la apertura de la sesión bursátil en EE.UU. Los inversores esperan el informe trimestral...
La sesión del martes en Europa marcada por las caídas Discurso de Powell y discurso de Lagarde más tarde ese día Los...
Petróleo Las crecientes tensiones geopolíticas (Medio Oriente, Francia, EE.UU.) y la próxima temporada de huracanes en EE.UU....
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, aboga por recortar los tipos de interés si la inflación...
El Índice de Precios al Consumidor Básico (IPC) mide los cambios en el precio de los bienes y servicios excluidos los alimentos y la energía....
Se tiñe de rojo nuestro selectivo nacional a falta de conocer a las 11:00 de hoy el dato de inflación preliminar del mes de junio para la...
Hoy conoceremos la inflación preliminar en la Eurozona. Se espera una rebaja de al menos 1 décima que acerque el objetivo del 2%. Las miradas...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Los acontecimientos más importantes del día serán la publicación...
Los índices de Asia-Pacífico registran una sesión alcista. Los índices de China están subiendo entre un 0,75 y un 1,30%....
El yen se remonta a los años 80 La semana pasada, el tipo de cambio USDJPY alcanzó su nivel más alto desde 1986. Este incremento...
Los índices de Wall Street terminaron el día ligeramente al alza. El S&P 500 subio un 0,20% hasta los 5.530 puntos, y el Nasdaq100...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) han subido un 7,00% hoy, alcanzando los 210 dólares, el valor más alto entre todas las acciones del SP500....
Los precios del gas natural han bajado más de un 4% esta semana y rondan un nivel de soporte crítico de 2,50 dólares por millón...
El mercado de las criptomonedas cotiza hoy con sentimientos ligeramente mejores, con Bitcoin y Ethereum ganando cerca del 2%. Una lectura más débil...
Tipo de Cambio se Encarece durante la Jornada del Lunes 1 de Julio El tipo de cambio experimentó un incremento durante la tarde del lunes 1 de...
Crecimiento del IMACEC y Producción de Cobre El IMACEC mostró un crecimiento en el último informe, aunque en términos interanuales,...
La primera vuelta de las elecciones en Francia ha quedado atrás. Como mucha gente esperaba, han conducido a una reducción de las preocupaciones...
16:00 - USA - Informe de la encuesta ISM (mes de Junio) Precios manufactureros ISM: reales 52,1; previsión 55,8; anterior 57,0. PMI...
La apertura de la sesión bursátil es tranquila. Los principales índices siguen consolidándose en los niveles más altos,...
