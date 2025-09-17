Los índices americanos abren planos. Continúa la consolidación 📌
La apertura de la sesión bursátil es tranquila. Los principales índices siguen consolidándose en los niveles más altos,...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Walgreens Boots Alliance (WBA.US) publicó el miércoles sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 después del...
De acuerdo con la información preliminar, el Imacec de mayo de 2024 creció un 1,1% en comparación con igual mes del año anterior....
EL CAC 40 REBOTA TÍMIDAMENTE A MEDIDA QUE SE DISMINUYE LA INCERTIDUMBRE EN LAS ELECCIONES FRANCESAS Los índices europeos experimentaron...
Alemania - Informe de inflación (mes de junio) : IAPC alemán: 0,2% intermensual real. Dato previo de 0,2%. IAPC alemán:...
La primera sesión bursátil en Europa trae consigo subidas en las cotizaciones de los principales índices. La noticia clave que genera...
Iberdrola ha completado la disminución de su capital social en 137,4 millones de euros, tal y como ha comunicado este lunes a la Comisión...
PMI manufacturero HCOB de la zona euro, viernes viernes: 45,8 (est 45,6; anterior 45,6) PMI manufacturero alemán HCOB junio F: 43,5 (est 43,4;...
PMI manufacturero español HCOB junio: 52,3 (est 52,9; anterior 54,0) Conclusiones clave: La producción y los nuevos pedidos vuelven...
Los futuros apuntan a una apertura considerablemente mayor de la sesión de efectivo europea El euro sube tras los resultados de la encuesta...
El acontecimiento más importante del fin de semana fue la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas. Según los resultados...
Wall Street inició las operaciones de hoy ligeramente al alza, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo a máximos intradiarios tras una...
La próxima semana se publicarán varios informes macroeconómicos de primer nivel. A los operadores se les ofrecerán datos sobre...
Análisis del Tipo de Cambio y Datos Económicos Recientes El tipo de cambio ha realizado una continuación de los movimientos correctivos...
Estee Lauder (EL.US) cotiza más de un 5% a la baja y es uno de los miembros del S&P 500 con peor desempeño. La compañía...
Los datos revisados de la Universidad de Michigan para junio se acaban de publicar. Como se trataba de la segunda publicación de junio, no se...
Trump parece llevarse los votos después del debate por la carrera presidencial el día de ayer. Lo futuros de wallstreet apuntan al alza....
