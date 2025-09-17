Apertura americana: Nike cae un 17%, Infinera se recupera un 20%
Los índices de Wall Street abren ligeramente al alza La inflación general y subyacente del PCE de EE. UU. se desacelera al 2,6% interanual...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los datos económicos recientes de Chile muestran una mejora en el mercado laboral y la producción de cobre. La tasa de desempleo se situó...
Análisis del Tipo de Cambio y Datos Económicos Recientes En las primeras horas tras la apertura del mercado cambiario, hemos observado...
El paquete de datos mensuales de mayo de EE. UU., incluidos los datos de inflación PCE, se acaba de publicar. Se esperaba que el informe mostrara...
PCE subyacente : 2,6%. Pronóstico de 2,6%. Dato previo de 2,8%.
El domingo los franceses acudirán a las urnas para emitir su voto en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. La incertidumbre va a más....
DAX continúa segunda semana consecutiva de ganancias El sector automovilístico respalda las ganancias Los resultados de Nike ensombrecen...
El mercado espera la lectura de inflación PCE más baja este año Se espera que la inflación subyacente se desacelere hasta...
Nike está cayendo casi un 15,00% en las operaciones previas a la sesión tras los resultados de ayer para el cuarto trimestre y el año...
España - Informe de inflación (mes de junio) IPC español: 0,3% intermensual. Previsión de 0,2%. Dato previo...
En el calendario de publicaciones macroeconómicas de hoy, los informes clave serán los datos del IPC de junio de los países europeos...
08:00 - Reino Unido - Informe del PIB: PIB (Q1): actual 0,7% intertrimestral. Pronóstico de 0,6%. Dato previo de -0,3%. PIB (Q1):...
Los índices de Asia y el Pacífico están teniendo una sesión mixta. Los índices de China se recuperan ligeramente...
Banxico Mantiene la Tasa de Interés en 11% en un Contexto de Volatilidad y Inflación La Junta de Gobierno del Banco de México ha...
Los mercados europeos siguen presionados aún más por los riesgos políticos relacionados con las elecciones francesas. El CAC40...
Rivian Automotvie, tras conocerse la inversión de Volkswagen de 1.000 millones de dólares este año y 5.000 millones de dólares...
Según los comentarios de ambas compañías, Voyager y Palantir (PLTR.US) avanzarán en la asociación espacial y de defensa,...
Los precios de la criptomoneda Solana aumentaron casi un 10% después de que múltiples fuentes proporcionaron información verificada...
Fluctuación del Tipo de Cambio en Chile: Impacto de Datos Económicos de EE.UU. En la jornada de hoy, el tipo de cambio en Chile mostró...
