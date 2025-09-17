Sesión plana en Wall Street 📊Arista Networks sube un 4% tras la recomendación de Citi citando IA 📈
S&P500 registra una sesión plana; Nasdaq 100 y Dow Jones suben ligeramente La debilidad del sector de los semiconductores...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El índice compuesto de la Fed de Kansas City quedó en -8 frente al -4,5 esperado. y -2 anteriormente El sector manufacturero cayó...
En las últimas semanas los índices mundiales mantienen una tendencia al alza que le ha permitido cotizar en sus máximos históricos...
Variación Mensual y Actividades Industriales En mayo de 2024, los precios de la industria registraron un incremento del 0,45% respecto a abril,...
Cambio de gas natural de Eia bcf real 52b (previsión 54b, anterior 71b). El reporte de Reservas de Gas Natural de la EIA (Administración...
Expectativas del Dólar y Cobre en la Jornada Actual Dólar Internacional y PIB en EE.UU. El dólar internacional se encuentra...
Ventas de viviendas pendientes en EE. UU. (MoM): Mayo: -2,1% Esperado: 0,5% Anteriores -7,7%
En mayo de 2024, México reportó un superávit comercial de 1,991 millones de dólares, comparado con el déficit de 99...
Datos Económicos Mixtos en EE. UU.: Inflación al alza y Déficit Comercial creciente plantean retos para la Reserva Federal, mientras...
Las acciones de FedEx (FDX.US) subieron ayer más de un 15%, marcando la mayor subida en un solo día para la acción en su historia....
La sesión del jueves en las bolsas europeas está marcada por caídas moderadas. El DAX sube un 0,23% y es uno de los pocos índices...
Se acaban de publicar varios informes macro de Estados Unidos, incluido el informe revisado del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2024. Como esta...
Las acciones de H&M se desplomaron un 13% despues de que la empresa no alcanzara las expectativas de beneficios del segundo trimestre y revisara a...
Como se esperaba, el Riksbank mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,75%.
El calendario macroeconómico de hoy incluye varios acontecimientos importantes. Los inversores deberían centrarse principalmente en el informe...
Los índices de Asia y el Pacífico están experimentando una sesión mixta. Los índices chinos han bajado entre...
El peso mexicano se debilitó más allá de 18,2 por dólar, retrocediendo hacia su mínimo de quince meses de 18,75 registrado...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja hoy, aunque fuera de los mínimos diarios. El S&P 500 cae un 0,1%, el Dow Jones sube un...
