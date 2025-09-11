USDCHF – Recomendación de ANZ Research (01.08.2025).
ANZ Research emitió una recomendación para el par de divisas USD/CHF. El banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El par EUR/CHF se encuentra bajo el foco este 1 de agosto de 2025, tras una sorpresiva medida del gobierno de EE.UU.: el presidente Donald Trump anunció...
Publicado el informe de empleo en Estados Unidos para el mes de julio Nóminas no agrícolas: 73.000. (Se esperaban 106.000). El dato...
Inflación preliminar de la UEM para julio en la Eurozona: 2,0% (expectativas: 1,9% interanual). El dato anterior fue también del 2,0%,...
Ayer, tras el cierre del mercado, el Ejército de los Estados Unidos anunció la consolidación de 75 acuerdos de software independientes...
Alemania: El PMI manufacturero final fue de 49,1 (pronóstico: 49,2, anterior: 49,2). Una lectura inferior a 50 indica un ligero estancamiento continuo...
Hoy es un día clave para los mercados financieros. En primer lugar, EE. UU. ha anunciado aranceles recíprocos a la mayoría de las...
En una medida que está afectando la confianza de los inversores, los aranceles recíprocos de la administración Trump entraron en vigor...
Apple superó cómodamente las expectativas en su tercer trimestre fiscal de 2025, con ingresos que alcanzaron un récord de USD 94.000...
Amazon superó las expectativas con sus resultados del segundo trimestre, registrando un aumento de ingresos del 13 % interanual hasta los USD 167.700...
El mercado bursátil estadounidense vive una jornada positiva impulsada por sólidas ganancias tecnológicas. Wall Street sube con fuerza:...
El peso chileno se ubicó en torno a los $977 frente al dólar estadounidense, encadenando una nueva jornada de retroceso. Esta caída...
Wall Street abre la jornada del 31 de julio con un fuerte repunte, liderado por el sector tecnológico. El Nasdaq 100 sube 1.25 %, el S&P 500...
Apple entregará sus resultados del tercer trimestre fiscal 2025 con proyecciones de ingresos sólidas, pero también con riesgos estratégicos...
Este jueves, los datos de inflación PCE en EE. UU. correspondientes a junio mostraron un leve repunte por sobre las expectativas del mercado. El...
