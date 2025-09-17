ESTRATEGIAS PARA TRADING DE CORTO PLAZO
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
La sesión de hoy sobre el Viejo Continente transcurrió con un humor débil. El DAX cae casi un 0,8%, el CAC40 registró caídas...
Las acciones de la empresa estadounidense de cruceros turísticos Carnival (CCL.US) suben casi un 9% hoy, ya que la compañía informó...
Lisa Cook de la Reserva Federal de Estados Unidos comentó hoy la economía y la inflación de Estados Unidos. Lisa Cook de la Fed Es...
Movimiento correctivo del tipo de cambio y Perspectivas Futuras Durante las primeras horas de la jornada de hoy, el tipo de cambio mostró una...
Wall Street resiste las caídas, aunque la debilidad es evidente entre los minoristas y las empresas de petróleo y gas Nvidia (NVDA.US)...
La confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. llegó a 100,4 frente a los 100 esperados. y 102 anteriormente Según Conference...
El cacao viene perdiendo fuertemente desde inicios de esta semana, extendiendo las caídas iniciadas el 14 de junio. Hoy se estuvo cerca de poner...
Las acciones del famoso productor danés de medicamentos para bajar de peso Novo Nordisk (NOVOB.DK) están alcanzando máximos históricos...
Europa bajo presión por la liquidación del sector de IA de ayer Los datos del IPC canadiense en la mira Airbus recorta sus previsiones...
Las acciones del conglomerado aeroespacial-industrial más grande de Europa, Airbus (AIR.FR), cotizan bajando un 12%, ya que la compañía...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene en niveles elevados al inicio de la nueva semana, que también es la última semana...
Nvidia pierde los 120 dólares, arrastrando con él a los principales índices Norteamericanos. El dólar index extiende las alzas...
El IPC canadiense de mayo fue del 2,9% interanual frente al 2,6% esperado. y 2,7% anteriormente Los datos de inflación mensual fueron del...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. Credit Agricole recomienda tomar una posición pendiente...
El USDCAD podría ser uno de los pares de divisas que pueden experimentar una volatilidad elevada hoy. Esto se debe a que está previsto publicar...
El Dólar Internacional al Alza Mientras el Cobre Continúa su Caída La jornada comienza con el dólar internacional al alza,...
La escena política francesa está sacudida desde la misma noche en que se celebraron las elecciones europeas, el 9 de junio. No porque la...
