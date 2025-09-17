Nvidia pierde los 120 dólares
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura a la baja en la sesión de hoy, con los futuros del DAX cotizando un 0,5% por debajo...
Los índices de Wall Street cotizaron ayer de forma mixta: el S&P 500 se dejó un 0,31%, el Nasdaq se desplomó un 1,07%,...
Elecciones en Francia. ¿Qué significan para el euro? Las elecciones al Parlamento Europeo en Francia han resultado en una derrota significativa...
Alza del Tipo de Cambio Impulsada por el Cobre y Factores Internacionales El tipo de cambio continúa en alza debido a la consolidación...
📊 EN VIVO. Detectando FORMACIONES TÉCNICAS en los MERCADOS Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis...
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha publicado hoy su agenda semanal, cubriendo reuniones, eventos y compromisos...
En la primera quincena de junio de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.21% respecto a la...
El Índice de Precios de Productor (IPP) Industrias registró en mayo un aumento de 0,7%, acumulando un 10,8% al quinto mes del año,...
La Comisión Europea ha informado a Apple que su política de App Store viola potencialmente la Ley de Mercados Digitales (DMA), particularmente...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Índice IFO alemán, índice de la Fed de Dallas Discursos de miembros...
El comienzo de una nueva semana en los mercados es tranquilo, con noticias muy ligeras durante la sesión de Asia-Pacífico Los índices...
Descenso en la Producción de Empresas Constructoras en Abril de 2024 En abril de 2024, el valor de producción generado por las empresas...
Los índices de Wall Street terminaron la semana a la baja. El S&P 500 ha bajado un 0,30% y el Nasdaq 100 ha bajado un 0,40%. Las...
La próxima semana en los mercados parece ser más tranquila en términos de eventos de mercado programados y publicaciones macro. Sin...
El mercado de las criptomonedas ha vuelto a caer después de una breve recuperación ayer. Bitcoin cae por debajo de los 64.000 dólares,...
Moody’s Confirma Calificación A2 de Chile con Perspectiva Estable: Destacan Solidez Institucional y Potencial Económico Moody’s...
El par USD - JPY extiende su rally, acercándose a la zona de máximos locales (niveles más altos desde 1990). El jueves, el Departamento...
Los índices estadounidenses abren a la baja el último día de la semana El sector de semiconductores lidera las caídas Dólar...
