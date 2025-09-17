Aperura EE.UU: el sector de semiconductores lidera la caída en S&P 500 📌
Los índices estadounidenses abren a la baja el último día de la semana El sector de semiconductores lidera las caídas Dólar...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
03:30 p.m. BST, Estados Unidos - Datos de la EIA: Almacenamiento de gas natural: 71B reales; pronóstico 69 mil millones; anterior...
03:00 p. m. BST, Estados Unidos - Ventas de viviendas existentes de mayo: 4,11 millones reales; previsión de 4,08 millones;...
02:45 PM BST, Estados Unidos - Datos PMI de junio: PMI manufacturero global de S&P en EE. UU.: real 51,7; pronóstico...
El tipo de cambio abre la jornada bursátil al alza, generando preocupaciones sobre si esta tendencia alcista será más duradera en...
Los futuros estadounidenses tienen una apertura bajista durante la jornada de hoy, retrocediendo un 0.08% el S&P 500 y un 0.11 el Nasdaq. Recientemente,...
Las acciones del gigante del mercado cervecero danés Carlsberg (CARLB.DK) caen casi un 8,5% hoy, ya que los productores británicos de refrescos...
El informe de ventas minoristas canadienses de abril se publicó hoy a la 1:30 p.m. BST. Se esperaba que el informe mostrara aumentos sólidos...
Sarepta Therapeutics se disparó un 36% en las operaciones previas a la comercialización tras la decisión de la FDA de conceder la...
El paladio es el metal precioso con mejor rendimiento en la actualidad, ganando más del 3% y saltando al nivel más alto en 3 semanas. El...
Los datos de hoy de la eurozona fueron inferiores a las previsiones y mostraron que a la industria alemana todavía le queda mucho por hacer para...
El PMI compuesto del Reino Unido (avance de junio) fue de 51,7 frente al 53 esperado. y 53 anteriormente El PMI de servicios del Reino Unido (avanzado...
Los índices PMI preliminares de junio fueron una publicación clave programada para la sesión europea de hoy. Los mercados se centraron...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Índices PMI preliminares de junio de Europa y EE. UU. Datos de ventas minoristas...
Los datos de ventas minoristas del Reino Unido correspondientes a mayo se publicaron esta mañana a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara...
Los índices de Wall Street comenzaron a caer después de una apertura mixta de la sesión de ayer. El S&P 500 cayó un 0,25%,...
Los índices estadounidenses cotizan a la baja en la segunda parte de la sesión después de superar máximos históricos....
Los futuros del gas natural cayeron significativamente por debajo de la zona de los 3 dólares, ya que los nuevos pronósticos de la NOAA y...
Los futuros del Nasdaq 100, 3 horas después de la apertura del mercado de valores después de la pausa navideña de ayer defendieron...
Los inventarios de petróleo de la EIA de EE. UU. cambian: -2,547 millones frente a -2,8 millones y 3,73 millones Variación de inventarios...
