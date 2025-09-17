ÚLTIMA HORA: El petróleo sube ligeramente después del cambio de inventarios de la EIA
Los inventarios de petróleo de la EIA de EE. UU. cambian: -2,547 millones frente a -2,8 millones y 3,73 millones Variación de inventarios...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los metales preciosos cotizan al alza hoy: el oro gana un 1,3%, el platino aumenta un 0,3%, el paladio sube un 2,3% y la plata sube más del 3%....
La fortaleza del dólar estadounidense y del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años no detiene el repunte de los futuros del oro. El...
El índice de confianza del consumidor de la eurozona se situó en -14 frente al 13,8 previsto y el -14,3 anteriormente, lo que indica que...
Los índices de Wall Street comenzaron la jornada de hoy de manera mixta, con el sector tecnológico subiendo. El S&P 500 abrió...
Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos ascendieron a 238.000 frente a las 235.000 previstas. y 242.000 anteriormente (las solicitudes continuas...
El calor observado en EE.UU. no tuvo ningún impacto en los precios del trigo, ya que los agrónomos esperan una influencia muy...
DAX gains during Thursday's session Evotec benefits from takeover possibility rumours Central bank decisions in the background Situación...
El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 5,25%
Broadcom cotiza en máximos históricos La sólida publicación de resultados del segundo trimestre fiscal desencadenó...
Está previsto que el Banco de Inglaterra anuncie su próxima decisión de política monetaria hoy a las 13:00 p.m. No se espera...
- Suiza, decisión del SNB (Banco Nacional Suizo). Real: 1,25%. Previsión: 1,25%. Anteriormente: 1,5%. El BNS prevé una...
Los futuros indican una apertura al alza de la sesión en Europa La atención de los inversores se centra en las decisiones del SNB, el...
IPP alemán interanual real -2,2% (previsión -2%, anterior -3,3%) IPP alemán intermensual real 0% (previsión 0,1%, anterior...
La sesión del jueves en los mercados de Asia y el Pacífico transcurre con un ambiente mixto. El Nikkei japonés está subiendo...
Wall Street estuvo cerrado hoy debido a un feriado en Estados Unidos y no se celebró la sesión de operaciones en efectivo de acciones....
El Banco Nacional Suizo tiene programado anunciar su próxima decisión de política monetaria mañana a las 9:30 am CEST. Los...
El petróleo crudo continúa su recuperación, aunque el aumento de hoy se limita a aproximadamente un 0.5% tanto para el WTI como para...
El peso chileno está ganando terreno hoy, con el movimiento impulsado por la publicación de un informe trimestral de política monetaria...
Estimado cliente, hoy hay rollover en varios activos de relevancia, te invitamos a ver el siguiente video para conocer el concepto y qué implica...
