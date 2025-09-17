⛽El petróleo alcanza máximos de 7 semanas
El petróleo crudo continúa su recuperación, aunque el aumento de hoy se limita a aproximadamente un 0.5% tanto para el WTI como para...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El peso chileno está ganando terreno hoy, con el movimiento impulsado por la publicación de un informe trimestral de política monetaria...
Estimado cliente, hoy hay rollover en varios activos de relevancia, te invitamos a ver el siguiente video para conocer el concepto y qué implica...
Los futuros de EE.UU. cotizan de manera mixta tras los datos variados, incluyendo caídas en las ventas minoristas y una producción industrial...
Nvidia se ha convertido en la empresa más grande que cotiza en Wall Street y, por tanto, también en la empresa más valiosa del mundo....
Se prevé que las empresas de inteligencia artificial generen retornos significativos en el corto plazo (6 a 12 meses), a pesar de las...
El DAX baja ligeramente durante la sesión del miércoles La atención se centra en las acciones de SMA Solar que bajan un...
Ethereum sube un 1,80% y se sitúa por encima de los 3.500 dólares después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunciara...
Las operaciones en el mercado de valores de EE. UU. están suspendidas hoy debido al feriado nacional del 16 de junio. Nasdaq y NYSE reabrirán...
- El IPC del Reino Unido (de mayo) fue del 2% interanual frente al 2% esperado y el 2,3% de dato previo. - El IPC subyacente fue del 3,5%...
El S&P 500 cerró la sesión de ayer un paso más cerca del máximo histórico de 5.500, mientras Nvidia, impulsada...
La sesión en Europa trajo beneficios moderados entre los principales índices de referencia del Viejo Continente. El DAX, el CAC40 y el...
Desde que alcanzó un máximo del 11.25%, el Banco Central de Chile ha implementado una flexibilización política monetaria,...
Los futuros del gas natural estadounidense (Henry Hub) suben hoy, ya que se espera que el calor extremo se extienda por los estados de EE. UU., aumentando...
Barkin, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Richmond, concedió hoy una entrevista en la que compartió sus...
El anuncio de política del Banco de la Reserva de Australia fue un evento clave de la sesión de Asia y el Pacífico de hoy. El AUD...
Los índices abren ligeramente al alza El índice del dólar borra las subida al comienzo de la sesión Los...
15:15 - USA - Producción industrial (mes de mayo): Producción industrial: Dato previo de -0,38% interanual. 15:15...
Los futuros estadounidenses corrigen tras una sesión de nuevos máximos históricos en el US500 y US100, impulsados por el sector tecnológico...
John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, señaló que una mayor reducción de tipos dependerá...
